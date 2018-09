Las alcantarillas de Barcelona albergan 200.000 ratas, tal y como atestigua el primer censo de cloacas de España. Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas), que escribió en su poema Insomnio Dámaso Alonso en un libro tan extraordinario como oscuro: Hijos de la ira (1944). Hablaba a Dios y no le escuchaba casi nadie. Un eco ennegrecido por el sórdido rumor del vacío. Barcelona se ha adelantado a todas las ciudades de España y está elaborando el primer arco contable de sus cloacas, mundos infectos de la oscuridad que pueden trepar al territorio de la luz y darse de bruces con cualquiera y horadarle su alma con gusanos y bacterias. A Dámaso Alonso no le importaba implorar a Dios con su silencio. ¿Qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre?, le gritaba al omnipotente cuestionándole por qué se pudría su alma. En las cloacas de Barcelona el 85% de sus roedores están infectados por gusanos. Esas ratas llegaron desde China en el siglo XIX y han ocupado el subsuelo de todas las urbes de España sin importarles las lenguas vernáculas. Las hembras son factorías de más ratas: siete partos al año y una docena de crías en cada camada. Multipliquen y sumen a este algoritmo los infinitos gusanos que cohabitan con cada roedor. Salvemos a las ratas de nosotros mismos. Imploremos a Dios la defensa vegana de su cuerda de infecta tropa. ¿Por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo? Oh, viejo Dámaso, cómo recuerdo tus poemas de silencio en las noches de espanto cuando me duermo y sueño que me he convertido en una rata y llegan los animalistas a defender mi amor por las heces, mi hedor y mi derecho a la catacumba.