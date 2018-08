Anclados en el siglo XIX

La portada del Diario LA RIOJA del 3 de agosto de 2018 recoge la noticia de que el Ministerio del Interior, mediante informe favorable de la Dirección General de la Guardia Civil, ha mostrado el interés de eliminar los cuarteles del benemérito cuerpo que no tengan un mínimo de veintidós agentes (veinte guardias civiles y dos suboficiales) encuadrados en sus plantillas.

En este sentido, y tras la alerta generada de la más que posible eliminación de 19 cuarteles en La Rioja, no son pocos los alcaldes de los municipios afectados que han puesto «el grito en el cielo» ante el temor de quedarse sin seguridad pública de cercanía. No obstante, son pocos los que, con una mínima reflexión, se han dado cuenta de los notables beneficios que una medida de esta índole generaría para los vecinos de estas localidades y para aquellas que siempre han carecido de Puestos de la Guardia Civil, coloquialmente conocidos como «cuartelillos».

Probablemente, la verdad invisible de esta popular queja no sea el miedo (legítimo) de una posible pérdida de seguridad en las calles y caminos del entorno rural, sino la posibilidad de que un hecho de estas características pueda mermar sus posibilidades en las urnas ante una cercana cita electoral. Este hecho no hace sino dejar de manifiesto que determinados alcaldes piensan muy poco en la realidad demográfica y social de nuestro país y anteponen al sentido común, la demagogia y el populismo.

El actual despliegue policial del Instituto Armado no ha sufrido, prácticamente, ninguna variación respecto al que D. Francisco Javier Girón y Ezpeleta Las Casas y Enrile, más conocido como Duque de Ahumada, y fundador de la Guardia Civil, hubiese implementado allá por 1844. Esta implantación policial, propia del siglo XIX, y con un referente directo en las gendarmerías europeas de la época, respondía a las necesidades sociales de aquellos tiempos concretos; tiempos de gran inseguridad pública y en los que los caminos que conectaban el entorno rural se encontraban bajo el dominio de asaltantes y bandoleros. La necesidad de combatir el bandolerismo de forma directa, así como la de dotar de cercanía física policial a los vecinos, fueron los motivos principales por los que, a iniciativa del Ministro de la Guerra, Manuel de Mazarredo, se propuso la creación del Cuerpo de la Guardia Civil al Duque de Ahumada. En este sentido, y entendiendo que la razón de ser de los componentes del Cuerpo era una alta disponibilidad ante eventuales necesidades de la sociedad, se creó la «Casa Cuartel», la cual aportaba cercanía y prontitud.

Con el tiempo, las «Casas Cuartel» fueron viendo como, poco a poco, se iban deshabitando; bien por el traslado voluntario de los agentes a las capitales, bien por la creación de nuevos grupos policiales, dentro del propio Cuerpo, que iban conformándose gracias a los agentes rurales. Tras el paso del tiempo, y ya en el siglo XXI, se cuentan por multitud los puestos de la Guardia Civil con cinco (o menos) agentes operativos. Ante esta situación, se optó por la medida que se creyó menos traumática para los gobernantes de los municipios: cerrar los cuarteles por la noche y los fines de semana y dejarlos, únicamente, para la recepción de denuncias. Como no podía ser de otro modo, esta situación generó mayor inseguridad, si cabe, en las poblaciones que cuentan con cuarteles deshabitados pues, como es lógico, un cuartel sin guardias no solo carece de sentido sino que crea una sensación de inseguridad a los vecinos que precisan sus servicios fuera del horario «de oficina» y que se lo encuentran cerrado. Insistir en el error de mantener activo un cuartel de ocho-diez guardias, teniendo en cuenta que aproximadamente el 60% de la plantilla está de libre, vacaciones, baja médica, comisionado o saliente de servicio, no solo es una temeridad sino un flaco favor para con los vecinos de la localidad.

Las capitales de provincia, por poner un ejemplo, tienen un ratio medio de una comisaría de Policía Nacional por cada cincuenta mil habitantes, porcentaje que no las hace menos operativas que un cuartel rural, sino muchísimo más eficaces. Obviamente, las distancias existentes entre los ciudadanos y una comisaría son siempre mucho más salvables que las que existen entre localidades rurales pero, siguiendo el ejemplo de la Policía Nacional, y con los medios tecnológicos e informáticos actuales, es mucho más eficaz la concentración de agentes en grandes unidades dispersas por el territorio que presten un servicio inmediato a cada demarcación. Varias «parejas» de agentes patrullando las 24 horas en un radio máximo de 20 minutos entre ellas, y con la capacidad para poder recoger denuncias, dotarían de mucha más seguridad a todos los ciudadanos de La Rioja (o de cualquier otra provincia), que un cuartel semiabandonado y con «horario de oficina».

Algunos alcaldes de determinados municipios en los que se ubican cuarteles infrautilizados deberían reflexionar, dejar de mirarse el ombligo, tener la altura de miras que se les presupone (como el valor en la mili) y apostar valientemente por una reforma estructural propia de este siglo que aumente la seguridad ciudadana para, por fin, dejar de estar anclados en el siglo XIX.