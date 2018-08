Ancianidad

A lo largo de mi vida, y quitando a un octogenario dómine Cabra marista que me tocó en desgracia en primero de Bachiller, he tenido la dicha de no haber tratado con ancianos refunfuñones, insoportables autoritarios o cabronazos amarga existencias. Parece mentira, pero es así: no me ha tocado cerca ninguno. Y donde pongo ninguno, digo también ni una, una suerte del copón bendito de Dios. Oiga, todo lo contrario, mis viejos fueron todos, todas, una maravilla. Los familiares y los circunstanciales: las estupendas personas de su edad con quienes se relacionaban y conocí. Empezando por lo propio le diré a usted que venero a mi par de abuelos naturales de quienes, aunque duraron poco en mi niñez, guardo en la nebulosa memoria placenteras percepciones: abro una foto fija, almacenada en solitario en alguna alejada carpeta de mi cerebro y entra, blanco y resplandeciente, el sol por el ventanal. Y yo, a horcajadas sobre la espalda de mi abuelo materno a cuatro patas -¡otra vez!, ¡otra vez!, ¡y otra vez!-, sé que soy felicísimo. También supe después que Ignacio Cenzano, republicano hasta las cachas antes que un magnífico sastre logroñés, fue una bella persona, leal con sus amistades, cariñoso con su prole y con un muy logroñés sentido del humor. De Enrique, mi abuelo paterno, le diré que aunque se fue muy pronto de mi niñez todavía lo percibo cariñoso, sonriente, acogedor. Así que guardo como oro en paño un regalo suyo y mi primer juguete: un monito mecánico que sigue tocando su tambor. Y qué le voy a contar a usted de mis dos abuelas, que me duraron mucho más. La una, también sastra patronista, y la otra sombrerera a la parisién y negocianta. La una, atea y republicana y la otra sorbe misales y de franquista porque hacía pingües negocios con obispos y generales estraperlistas. La una romancista y refranera y la otra una historia viva y cantábile de cuplés sicalípticos. Adorables las dos: María Cleofé y Jovita. Y no sigo porque se me humedecen los hemisferios. Tuve abuelos de pega, como mi querido don Pedro, allá en Entrena. Llegó a los cien con todos sus dientes y un cutis tan terso como el de Paul Newman cuando Paul Newman era niño de pecho. Achacaba su prodigiosa memoria, su cutis, su dentadura y su esplendorosa salud a una antigua fórmula de su abuela, oh la sabiduría de nuestros ancestros, consistente en desayunar una copita de ojén, una manzanilla y un purito para postre, cosa que hacía desde su primera comunión. En fin, las nonagenarias tías de mi padre, doña Quintina la telegrafista, Araceli y Carmen, magníficas narradoras de historias terroríficas con fondo musical al piano, divertidísimos personajes entre Chéjov y Galdós: me meo de risa queriéndolas en el recuerdo. O mi bisabuelo Antonio Serrano, que fuera uno de los introductores del jazz en España, de facto con su orquesta, para acabar de organista en Santa María, ahí en Laguardia. Pequeñito, consumidito ya y abstraído total, lo recuerdo a sus noventa y muchos tecleando la Marcha fúnebre de Chopin en su pisito de República Argentina. Los quise, os quiero, fantasmas míos, tan bellos, tan hermosas, tan antiguos ya. Así que aprendí en la teta de mi madre, cómo no, a respetar y proteger la ancianidad, a ser cortés y solícito con ella. Por ello, por ellos, por ellas, y por todos los ancianos que en el mundo son, somos, se me han revuelto las tripas ante la deplorable noticia de la que han sido protagonistas, aquí en Logroño, unos mamarrachos. Esos malnacidos que se dedicaban, ocultándose tras máscaras y antifaces, a escarnecer a ancianos desprevenidos que disfrutaban, o padecían, su soledad en los parques públicos, estampándoles alevosamente tartas de nata en la cara para vanagloriarse después en las redes sociales con las grabaciones de sus delitos. Ya ve usted hasta dónde puede llegar la desdicha mental de esos comemierdas, qué tristeza. Aunque peor es el caso de ese tironero motorizado y especializado en viejecillas, que no dudaba en arrastrar salvajemente a las víctimas de sus miserables latrocinios. Aquí queda esta Ventana para que usted la cierre. O la entorne a hurtadillas, usted verá. Yo me voy a encenderles unas velitas olorosas a mis queridos viejos, a mis entrañables ancianas, y a hablar con ellos de este mundo traidor cada día más pérfidamente majadero. Arrodillado ante sus lararios les pongo música: I Dreamed A Dream, Aretha Franklin, otra emérita maaraavillosa.