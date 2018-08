Amenazas a la UE Jueves, 30 agosto 2018, 23:26

La extraña mezcla de ultras xenófonos y populistas antisistema que gobierna Italia es una bomba de relojería en el corazón de Europa. Solo una prepotencia fuera de lo común o una ignorancia inadmisible en un cargo de esa responsabilidad puede explicar -nunca justificar- que el vicepresidente Luigi di Maio amenace con no pagar la contribución anual de su país a la UE si esta no resuelve la crítica situación de un buque atracado en Catania con 150 inmigrantes a bordo. Su desembarco está pendiente de un acuerdo para repartirlos entre varios países. La Comisión Europea se vio obligada a advertir a Di Magio que los chantajes no funcionan en la Unión y hasta el ministro de Exteriores italiano le recordó que abonar la aportación a Bruselas -20.000 millones- es un deber legal, no una opción. La crisis del 'Dicioti' ha desatado una tormenta política y puesto de nuevo el foco en la clamorosa ausencia de una política migratoria común, que no puede ser cubierta con parches o improvisaciones.