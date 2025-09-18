LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El pañuelo de mi abuela

La educación no debe ser un campo de batalla ideológica, sino un espacio de encuentro donde cada estudiante se sienta reconocido y valorado en su diferencia

Amaya Hernáez Mangado-Docente En La Escuela Pública

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:22

Mi abuela, Marina, nació en 1912 en La Casa de la Virgen, el actual CCR, en Logroño. Provenía de una familia muy humilde y con ... cuatro años ya trabajaba con su hermano pequeño atado con un pañuelo a la espalda, fregando a cepillo y con ceniza en locales como nuestro querido Café Moderno. Analfabeta, sin saber leer ni escribir, me enseñó a vivir con un cóctel vital de hedonismo y altruismo con el que ella caminó. Su casa era abierta a todo el mundo, viniera de donde viniera. Marina llevó pañuelo tanto en el trabajo como en el culto: en las procesiones de Semana Santa, incluso con velo negro recorriendo la calle Portales de rodillas, o al entrar a La Redonda a poner velas a la Milagrosa. Ese pañuelo de trabajo y de devoción nos hace reflexionar sobre la poca flexibilidad mental de quienes hoy prohíben el hiyab, como si no conocieran la historia de su país o no reflexionaran sobre ello. ¡Que fue aquí y ayer! No en la Edad Media.

