El pañuelo de mi abuela

Mi abuela, Marina, nació en 1912 en La Casa de la Virgen, el actual CCR, en Logroño. Provenía de una familia muy humilde y con ... cuatro años ya trabajaba con su hermano pequeño atado con un pañuelo a la espalda, fregando a cepillo y con ceniza en locales como nuestro querido Café Moderno. Analfabeta, sin saber leer ni escribir, me enseñó a vivir con un cóctel vital de hedonismo y altruismo con el que ella caminó. Su casa era abierta a todo el mundo, viniera de donde viniera. Marina llevó pañuelo tanto en el trabajo como en el culto: en las procesiones de Semana Santa, incluso con velo negro recorriendo la calle Portales de rodillas, o al entrar a La Redonda a poner velas a la Milagrosa. Ese pañuelo de trabajo y de devoción nos hace reflexionar sobre la poca flexibilidad mental de quienes hoy prohíben el hiyab, como si no conocieran la historia de su país o no reflexionaran sobre ello. ¡Que fue aquí y ayer! No en la Edad Media.

Hay quienes rechazan el hiyab movidos por la xenofobia, disfrazando sus prejuicios de argumentos pedagógicos o de supuesta defensa de la «identidad nacional». En realidad, lo que subyace es el miedo a la diferencia y la negación de una sociedad plural que ya es un hecho en nuestras aulas. Quienes actúan desde ese rechazo no defienden la educación, sino un modelo excluyente que contradice los valores democráticos que dicen proteger.

Otros, en cambio, se oponen al pañuelo con la bandera del feminismo en la mano, afirmando que es símbolo de opresión hacia la mujer. Pero esa lectura ignora la voz de muchas alumnas que, de manera libre y consciente, deciden llevarlo como expresión de identidad. ¿Acaso no es también patriarcal imponer a una mujer cómo debe vestir, sea obligándola a cubrirse o a descubrirse? La verdadera defensa de los derechos de la mujer pasa por garantizar que cada una pueda elegir su propio camino, sin tutelas ni imposiciones externas.

Vivimos en una sociedad que normaliza otras formas de opresión hacia las mujeres, mucho más sutiles pero igualmente poderosas. El culto al cuerpo, las presiones de la industria del skincare o la moda que dicta cánones imposibles también condicionan la libertad femenina y generan discriminación y culpa. Sin embargo, rara vez se cuestionan con la misma vehemencia que el hiyab. ¿Por qué aceptar sin crítica esos mandatos estéticos y, en cambio, señalar con tanto rigor a una prenda que muchas mujeres dicen llevar por convicción propia?

Las estadísticas muestran que en países como Pakistán y Marruecos las mujeres adultas tienen tasas de alfabetización significativamente más bajas que los hombres, con brechas de entre 15 y 20 puntos porcentuales. Esta realidad subraya aún más la importancia de que la escuela pública garantice el derecho a la educación por encima de cualquier restricción sobre el uso del hiyab: impedir el acceso a clase sería negar oportunidades fundamentales a niñas y jóvenes que ya enfrentan desigualdades educativas en sus países de origen.

La Constitución Española garantiza tanto el derecho a la educación como la libertad religiosa, y ningún centro público puede negar la entrada a una alumna por llevar hiyab sin vulnerar de forma directa ambos principios. Impedir el acceso a clase por un motivo de vestimenta religiosa supone una discriminación contraria a los artículos 14 y al 27 de nuestra Carta Magna, además de ir en contra del espíritu inclusivo que recoge la ley educativa. La escuela pública debe ser, por definición, un espacio de pluralidad donde la enseñanza esté siempre por encima de prejuicios ideológicos.

Y aquí surge la contradicción inevitable. Si la neutralidad absoluta fuera el criterio, ¿cómo se explica que la religión católica se siga impartiendo en las aulas de nuestros centros públicos? El refrán popular lo resume con claridad: «o todos coludos, o todos rabones». ¿No sería más justo aplicar la misma vara de medir para todas las confesiones en lugar de castigar selectivamente a una?

He comprobado que cuando a las alumnas se les ofrece respeto y libertad, ellas devuelven compromiso y ganas de aprender. La educación no debe ser un campo de batalla ideológica, sino un espacio de encuentro donde cada estudiante se sienta reconocido y valorado en su diferencia. Defender que una niña con hiyab tenga el mismo derecho a sentarse en su pupitre que cualquier otra no es una concesión: es la esencia misma de la escuela pública y democrática. Educar en la diversidad es educar en la vida, y solo así podremos formar ciudadanas libres, críticas y verdaderamente iguales.