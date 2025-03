El discurso de la reina

El último discurso de la reina Letizia, en un foro sobre enfermedades raras, llamó mi atención por su buena factura, en contraste con los habituales ... de otras personalidades políticas o institucionales; y me hizo sentir orgullo, por lo inusual. Mi sorpresa llegó en televisión –con un magazine entre controversia política, crónica de sucesos y programa de corazón–, por el motivo del debate: si era conveniente o no que la reina Letizia hablase con tanta exactitud y con tan buen uso del lenguaje en sus discursos. Me sorprendió, sobre todo, que algunos defendieran que nuestra reina no debería hablar de forma tan perfecta porque no resultaba cercana. Vamos, que venían a insinuar que, si se habla con corrección, se puede resultar antipático. De la extrañeza pasé a la reflexión y valoré si, por desgracia, pudiera haber un punto de lógica en la descabellada idea de que, para resultar cercano, es preferible hablar mal. Esto me remitió a mi infancia.

En casa de mis padres solían reunirse los funcionarios del pequeño pueblo: médico, maestros, veterinario, cura..., en una tertulia a la caída de la tarde, y me reprendían si no hablaba correctamente, por lo que, cuando llegué, con diez años, al internado logroñés, me defendía bien con el lenguaje, pero a algunos compañeros les parecía poco varonil hablar con corrección y me llamaban «nena» –enseguida aprendí a hablar bien o mal, según estuviera en clase o en el recreo, pues no era cuestión de sufrir acoso escolar por no dar dos patadas al diccionario–. Esta incorrección al hablar, que puede tener sentido en la infancia o en la adolescencia, pues la depresión acecha a quien tildan de «pijo», no es deseable en la edad adulta; y todos los poderes públicos deberían esforzarse para que el idioma español resplandezca en sus discursos.

Hoy en día, la política no es un ejemplo de oratoria, echándose en falta, por ejemplo, las famosas disertaciones del profesor Tierno Galván y otros, a quienes no me imagino pidiendo ayuda para escribir libros, como parece que sucede ahora. Viene a mi memoria el título del libro del profesor Pujante 'El mundo de la palabra. Retórica como antídoto de necedades'. Apenas nos queda, para disfrutar de la retórica, el discurso del Rey Felipe VI en los Premios Princesa de Asturias, porque en los institucionales detecto mayor rigidez, como si los escribieran otros, o alguna rara intervención parlamentaria de Cayetana Álvarez de Toledo; salvo alguna excepción, que siempre hay, el Parlamento suele ser un bla, bla , bla..., que puede resultar cercano, desgraciadamente.

Por eso es de agradecer a la reina el buen uso que hace del lenguaje en sus discursos, también al rey, cuando le dejan, pues es un soplo de aire fresco entre tanta medianía retórica. Y nos enorgullece. Y no por ello dejan de parecernos cercanos.