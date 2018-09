Más allá de los eslóganes

Si uno se centra sobre los estereotipos que se han establecido como verdaderamente demócratas, a poco que se rasque (y son ya muchos años de rascar) se ve claramente que sólo los que se cuelgan el cartel de progresistas, digan lo que digan y hagan lo que hagan, son los únicos poseedores de las esencias de libertad y democracia. Nadie sensato discute que si el Partido Socialista no hubiera obtenido la responsabilidad de gobernar España, en plena transición, probablemente la transformación social y la democratización de nuestro país no hubiera sido tan eficaz y tan positiva. Y sobre todo en momentos tan frágiles, ya que los rescoldos de la dictadura aun anidaban en el alma de una parte de los ciudadanos. Pero entonces no necesitó colgarse la etiqueta del progresismo como muletilla para justificar derivas ideológicas con las que contrarrestar el declive de su hegemonía. Pero también es cierto que son muchos los años que han transcurrido, lo que ha ido minando la base de las creencias políticas, transformando la altruista actitud para desarrollar este país, con generosidad de miras, en un negocio partidario, y muchas veces personal, de cualquiera de las siglas que nos anegan. Ahora, en política, prima el poder por el poder, muchos eslóganes y mucha palabrería hueca (y muchos másteres) que solo son cortinas de humo para el mangoneo político y la exclusión, y si no piensen en la purga, aún viva, de Televisión Española.

Lo cierto es que la intención de manipularnos no solo se ejerce en los regímenes dictatoriales, también en democracia, y como ejemplo puede valer la emigración y sus diferentes e intencionados matices lingüísticos, que son, para cualquier opinión crítica que no coincida con el autoproclamado progresismo, un riesgo manifestarlas. Parafraseando muy libremente a Gabriel Celaya se podría escribir: las palabras son armas cargadas de incertidumbre, pero no de futuro. Por ello ahora ya no se habla de emigrantes, sino de migrantes, inmigrantes, y más aún de refugiados políticos. Nada es gratuito. Todo responde a estrategias para reeducarnos. Y además todo lo que se aleje de la definición oficial, es anatema: salirse del guion y hablar razonadamente sobre ello es tachado inexorablemente de insolidario, fascista, racista y un largo etcétera de improperios e insultos que desvirtúan la realidad.

La desmesurada llegada de emigrantes y los asaltos a la frontera han alcanzado un punto que, más que una entrada ilegal de personas, son una verdadera invasión, acompañada a veces de violencia, heces, cal viva, lanzallamas caseros, y todo ello utilizado contra unas fuerzas policiales, cuyo trabajo están obligados a realizarlo rozando la precariedad, tanto de medios disuasorios como por número para repeler dichas acciones, situación que tampoco es casual. Y así mismo no es cierto, tal y como nos mensajean subliminalmente los políticos, que esto sea el Arca de Noé donde todos caben, como rezaba la canción infantil. Hay un problema grave con esta estúpida creencia de que España, Europa, y cualquier país civilizado y desarrollado, moralmente tiene que acoger y recibir a todo aquel que persiga un futuro más halagüeño, aunque podamos entender que es un deseo comprensible, legítimo e inevitable. Pero es imprescindible ordenar esos flujos, tal vez como hace Canadá, que pacta un número anual de emigrantes con los países de procedencia, y ese monto se regulariza y se legaliza, además de tener asignado un puesto de trabajo en función de sus conocimientos, y de las necesidades laborales del país. La gratuita imbecilidad de «bienvenido emigrante» que cuelga de algunos edificios públicos, es una forma más de manipulación bajo el manto de ese concepto de solidaridad tan manido, con tufo a meapilas rebotado de seminario, con el que nos arengan sobre la moralidad superior del progresismo contemporáneo, y si no piensen en la actual ministra de Defensa: las bombas matan niños, pero las fragatas parece que sólo disparan pompas de jabón.