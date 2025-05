El entramado de una necesidad

Y así, precisamente, como dice la primera línea que titula este impulso irresistible, se denomina la edición que el mismo Alfonso Martínez Galilea elaboró para ... que en el año 2007 Cultural Rioja, un programa de difusión cultural impulsado por el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño e Ibercaja, la publicara. Esta contiene una amplia y exquisita selección de poemas de los veinte autores que participaron en las Jornadas que se celebraron en Logroño entre 1999 y 2006. Es una muestra de la calidad literaria que recorrió el entramado histórico de ocho años de encuentros poéticos que alentaban su continuidad y la convertían en indiscutible.

Que lo «misterioso y extraño», como se dice en la nota preliminar de esta edición, hayan podido estar detrás de este apoyo, elogian el propio fundamento de la poesía y elogian la función del patrocinio para poner al alcance de muchos una necesidad, la necesidad del poema como «tecnología», la necesidad de ese reino divino que «está dentro de vosotros». La poesía no es algo que viene y se esfuma sin dejar huella: el poema es una sólida casa que despliega infinidad de estados anímicos y puede cobijarnos durante toda una vida. No es, indudablemente, una «nueva tecnología», al contrario, es tan ancestral como la propia e íntima sensibilidad.

Un lujo tecnológico del yo del que ahora queremos hablar sucintamente para demostrar a las instituciones que si lo que necesitamos es fe, habrá que desacreditar a la razón de los «finiquitos». El camino que lleva a la verdad pasará a ser el camino de la poesía, al parecer, por las funestas noticias que sobre las Jornadas llegan a esta orilla, un camino que se ha entorpecido, posiblemente con el lodo de la ignorancia, que siempre embrutece.

Sí, las tecnologías del yo (azadas, tijeras de podar, «cortetes», rastrillos, libros, bisturís, plumas, computadores) ponen en práctica un conjunto de operaciones que un individuo aplica (no necesariamente sobre sí) para transformarse, hacerse, subjetivarse. En la Grecia antigua se fundamenta el imaginario de las «epimelesthai sautou», las ocupaciones sobre la propiedad, las acciones del mantenimiento de lo que le pertenece al ser material y espiritual. Un ocuparse que en la noción actual de «interioridad» imbrica el interior con el exterior y de cualquier manera serían ocupaciones sobre lo propio, el ser.

La poesía como tecnología al cuidado de lo más íntimo, esa emoción que no puede descubrirse, que no puede salir del sí. ¿Cómo entonces apropiarse de ella? La emoción como imposibilidad de confesión de los afectos. El martillo, la pluma, intentar divulgar con la mano lo que no podemos decir con la boca. Destruir un muro, construir un poema, actos de transformación de uno para otro. Un albañil, un poeta con deseos de gritar los afectos e intercambiarlos. Manifestaciones íntimas del valor propio y la autocondena. Volver la mirada sobre ti para mirarme, cómo resistir los caminos y los ritmos de la vida, cómo transformarlos o aniquilarlos. Acabar con lo que satura y entorpece. Después una inmensa playa de espíritus cambiantes y solidarios, tecnologías fantasmales que vienen y se van y enlazan mundo y silencio.

Michel Foucault habla del «sujeto» como alguien que se asegura al control exterior o al de sí mismo, donde se establece una relación de poder que configura al individuo mediante una voluntad exterior o interior. En el tercer volumen de la Historia de la sexualidad, denominado 'La inquietud de sí', describe la individualidad con tres dimensiones no excluyentes que podemos trasladar al campo magnético de la poesía: la actitud individualista, caracterizada por el valor que se asigna al individuo en su singularidad y por el grado de independencia que mantiene respecto al grupo al que pertenece o las instituciones de las que depende; la valorización de la vida privada en cuanto a lazos amistosos o familiares y formas del hacer doméstico o cotidiano; y la intensidad de las relaciones con uno mismo, es decir, las maneras en las que uno se ve llamado a tomarse a sí mismo como objeto de conocimiento y campo de acción con el fin de poder transformarse, corregirse, purificarse o construir su propia salvación.

Una salvación que no es fácil de alcanzar, pues, como dice Alfonso en su selección, la poesía hispanoamericana es de «inagotable variedad» y quedan, además, voces que todavía permanecen camufladas en las maravillas de esta selva profunda. Por ello, es el momento, antes de dar paso a una nueva lectura de poesía memorable, en el que los invitados de gala toman asiento y levantan la mirada para comprobar que la sala está llena, que se ha hecho el silencio y que el público está ansioso por vivir en un mundo por encima de toda realidad, en un mundo totalmente interior, verdadero, eterno.

En La terraza del ingenio

Cali, 19 de abril de 2025