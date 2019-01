Alcohol y moderación Domingo, 6 enero 2019, 23:44

Tratar de reflexionar sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas ilegales el día de Nochevieja, la fecha por antonomasia en la que casi todos los excesos se justifican, puede parecer una anacronía o una torpeza periodística. No obstante, no se pueden pasar por alto los preocupantes resultados de la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en tanto que los referidos a La Rioja proyectan una imagen que se aleja mucho de los estándares de lo que se consideraría una sociedad saludable. Al margen de los datos sobre drogas ilegales, sobre los que el análisis del presidente de Arad en estas páginas es contundente, la región se distingue por superar de largo la media nacional de consumo de alcohol. Un extremo nefasto sobre el que sería más que conveniente un análisis en profundidad, pero que no debería relacionarse de entrada con la cultura del vino que justamente promueve lo contrario: el consumo moderado. Ni siquiera en una fecha como la de hoy, Nochevieja, debería perderse de vista este argumento.