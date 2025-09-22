El avance de los bárbaros

Nadie saldrá a la calle con banderas, silbatos ni carteles para exigir respeto y atención por la palabra. Su funeral será un eterno minuto de ... silencio. Sumidos en ese terror invisible, como el mar nocturno, no tendremos faros para mirar a la noche a los ojos. Cuando nos queramos dar cuenta, cuando queramos rendirle homenaje, ya no habrá instrumentos para hacerlo. La palabra habrá desaparecido de la faz de la tierra. El lenguaje servirá para otra cosa.

Los griegos –en un gesto de provincianismo– llamaban 'bárbaros' a quienes no hablaban su lengua. El término proviene del sonido de palabras desarticuladas, como las de un bebé. También los españoles buscavidas y desesperados que se embarcaron hacia el Nuevo Mundo creyeron encontrar salvajes, bárbaros. Hasta que Bartolomé de las Casas les enseñó a mirar, después de aprender a hacerlo él. Entonces Europa –quiero pensar– comprendió la lección: los bárbaros no son los otros. No, los bárbaros somos nosotros cuando olvidamos cuál es el horizonte al cual debe dirigirse ese polifacético instrumento que es el lenguaje.

Hay muchas formas de barbarización, tantas como maneras de renunciar a la palabra. Nuestro mundo demuestra día a día su perversa habilidad para mancillar la palabra. Bárbaro es quien pide que se hundan flotas humanitarias, tanto la OpenArms como la Sumud. Quien pide tratar a un pueblo como animales. Bárbaro es quien se encierra dentro de sus fronteras. También quienes manipulan e inventan enemigos de paja para ocultar a quienes verdaderamente están provocando precariedad y el malestar de la sociedad. O quienes, convirtiendo a la víctima en culpable, encuentran una sofística excusa para arrasar indolentemente a todo un pueblo. Esas son, entre el amplio abanico que nos ofrece la actualidad, algunas formas degeneradas de usar la palabra y la inteligencia.

Nos conviene rememorar la amarga lección de que la inteligencia y la palabra pueden ponerse al servicio de causas innobles y bárbaras

Como a algunos viejos faros, a mí también me duele el mundo. Y ojalá no tuviese que recurrir al lugar común del 98. Pero me duele cuando la palabra, hogar de ser humano, se usa para levantar muros entre lo nacional y lo foráneo. O bien, cuando quien tiene la palabra la emplea para abanderar la incultura y la ignorancia. Pienso, claro, en los influencers, aliados de muchos de nuestros políticos en la barbarización de España. La avaricia ha comprendido que el refinamiento, la complejidad, la palabra amorosa, no son rentables.

Durante un tiempo el ser humano pensó que había algo así como un lenguaje sagrado. Yo creo que, más bien, el lenguaje humano es sagrado. Deberíamos tener cuidado con cómo permitimos que nos hablen nuestros políticos. Si los jóvenes no saben expresarse es porque no encuentran un ejemplo en sus mayores. Cicerón se estremece en su tumba al escuchar la retórica de rebajas del Congreso de los diputados. Palabra e inteligencia siempre danzan juntos, como Cástor y Pólux, hermanos de la bella Helena. Pero eso no es suficiente. No lo es para nuestro mundo. Nos conviene rememorar la amarga lección de que la inteligencia y la palabra pueden ponerse al servicio de causas innobles y bárbaras. ¿O no eran elocuentes los discursos de Hitler?

No creo que la inteligencia, sin embargo, consista en mera eficacia, y menos si se trata de eficacia asesina. La inteligencia cordial siempre mantiene tensas sus antenas hacia la dignidad. El problema, hoy como ayer, es que la ignorancia, la avaricia y el egoísmo han vuelto a dar rienda suelta a esa emoción homicida que es el odio. La verdadera barbarie comienza cuando la palabra, lugar de amparo y articulación de lo humano, es apartada por un manotazo suicida de la mesa de lo común. Si la palabra amorosa se empeña en unir y salvar el mundo, la palabra envenenada de odio cabalga hacia el abismo. Así se allana el camino a la barbarie.

Cuando la palabra no brota viva de la boca, como la rosa del viejo fusil portugués, el hombre se arma hasta los dientes. Sobre nosotros pende el interrogante, como sobre el reo la guillotina: ¿a dónde nos llevará la barbarización del mundo? Aunque ya saben que, lamentablemente, se trata de una pregunta retórica.