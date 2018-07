ADIÓS SIN PAÑUELO

Nada es como era, pero todo sigue tal y como estaba antes de la despedida de Rajoy. Don Mariano, en su relativa ausencia, ha dicho que él se aparta pero no se va y para demostrarlo no apoyó a ningún candidato y únicamente apeló a la responsabilidad de todos. En sus cautas palabras acusó a Pedro Sánchez de entrar en la Moncloa por la puerta de atrás, aprovechándose de que cierra mal, pero es peor dejarla entreabierta porque se cuela gente que no estaba invitada. Ya sabemos en qué manos queda el pandero, pero lo importante es como suena según lo toque Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado. No ha querido Rajoy tutelar a su sucesor. Allá él y allá sus votantes.

Lo que ahora apasiona más es la investigación por las cintas de Corina. El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea estudia los audios en los que la amiga del Rey emérito atribuye a Juan Carlos I el cobro de comisiones ilícitas y no conforme con eso asegura que fue utilizada como testaferro. Defiéndase el acusado, que muchos de los que nunca hemos sido monárquicos estamos cansados de defender la monarquía, porque nos parecía lo mejor en este momento, que es tan histórico como todos los demás. Mientras el Gobierno ha elevado el gasto un 4,4% a costa, naturalmente, de subir los impuestos. También habrá más dinero para los ministerios. Las pensiones y la llamada 'sanidad universal' tendrán que ajustarse el cinturón o cambiar de tirantes. Los hay tan prevenidos que usan las dos cosas.