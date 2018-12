ADELANTAR POR LA DERECHA

Los trámites para traer más gente al mundo siguen siendo placenteros pero en España hay más gente que muere de la que nace, que son los menos desde 1941, también conocido como el año del hambre. Quienes los vivimos lo sabemos y por eso jamás confundimos las ganas de comer con el apetito. Son dos cosas que se parecen, pero son radicalmente distintas cuando una persiste y otra se inscribe en la memoria, que es una ciega abeja de amargura, sobre todo en Extremadura y en Andalucía. Quizá por eso lo que denominamos eclipse demográfico no nos permite ver nada claro hasta que no haya nuevas elecciones generales. Quienes las temen son los mismos que las desean, pero hay que saber dónde ponemos al muerto para que deje de estorbarnos a todos, tanto a los que lo añoran como a los que celebran su fallecimiento.

El fiasco del plan de Sánchez ha motivado que aumente el descontento hasta que no haya un cambio político pero curiosamente son los mismos quienes lo temen lo que lo desean. Quizá por eso la Casa real haya trasladado a Barcelona la entrega de los premios Princesa de Girona, pero no es fácil mudar de estrategia si no se mudan las personas. Queda lo más arduo, que es hospedar al muerto que goza de una espléndida salud. La célebre caída de la natalidad es el problema mayor porque nuestros políticos se desentienden de los menores, que son los más tercos. Hasta que la cosa no cambie, no hay casi nada que hacer y lo poco que hay lo estamos haciendo mal, con vistas a lo peor. No se puede cambiar de rumbo sin cambiar de timoneles. Nos queda la Constitución.