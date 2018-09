Acosos y fiestas

Los ayuntamientos se están volcando en campañas de concienciación contra el acoso sexual durante las festividades patronales que se concentran durante los meses de verano, pero, a la vista de los resultados, con relativo éxito. «En fiestas yo también elijo»; «No jodas la fiesta»; «En fiestas, el no, sigue siendo no», son algunos de los lemas promocionados por los consistorios para lanzar un mensaje contra la sensación de 'barra libre' que la combinación de jarana, noche y alcohol convierten en un peligro para la libertad sexual. Todo lleno de buena intención pero también de ingenuidad institucional propia de quien está desbordado por una realidad que ni controla, ni tiene la menor idea de cómo se puede atajar. El goteo de denuncias ha continuado inexorable pese a esos llamamientos oficiales a la contención. Habrá que esperar a las estadísticas pero yo diría que, lejos de disminuir los episodios de hostigamiento, asedio, molestia, de carácter sexual se han incrementado.

¿Es que son contraproducentes las campañas municipales? No lo creo. Pero como han reconocido ediles tan significativos como el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, el problema es que no saben por dónde les da el aire. Según sus previsiones el perfil del acosador era un varón de mediana edad y poca formación. Y la realidad les está poniendo frente a menores acosando a menores. «Algo no se ha hecho bien en la concienciación de los jóvenes», admitía el regidor donostiarra en cuyo municipio durante la semana de fiestas se han producido numerosos episodios de asedio y presuntas violaciones protagonizadas por menores.

Los expertos se rasgan las vestiduras cuando descubren la pólvora porque «estas conductas son el reflejo de la sociedad» y dicen que hay que hacer una reflexión sobre «el tipo de modelos que estamos trasladando a los jóvenes». El modelo de masculinidad efectivamente es el dominante. Pero no se les oye mencionar la relativización del sexo que está también en la raíz de estos comportamientos; y la pulsión tendente a obtener la inmediata satisfacción de los deseos que la educación no ha sabido reconducir. Los protocolos de prevención que muchos ayuntamientos han puesto en marcha han facilitado la denuncia de las agresiones que en otro momentos pudieron quedar en el ámbito privado. Pero desde el punto de vista del diagnóstico y las causas no hay apenas avance. Muchos recursos, mucha propaganda, pero en el terreno de la educación y los valores, el retroceso es proporcional a ese despliegue.

Al final, es curioso comprobar que la conclusión de los responsables de fiestas, ediles y concejales es que «al menos» han conseguido trasladar a la opinión pública que no quedan impunes esos comportamientos agresivos. «El que la hace la paga» dicen con satisfacción los responsables de las campañas de prevención. Hombre, para ese viaje no hacían falta alforjas. Ya se sabe que a falta de educación, responsabilidad individual y moral, lo que casi siempre funciona es el palo.