SE ACERCAN LAS ELECCIONES

Con lo torcida que iba la tarde, finalmente se produjo el 'milagro'. Acababan de tumbarle los criterios para zonas en reconversión industrial, en el que al parecer había trabajado todo el mundo -grupos y vecinos-, así que el concejal Sáez Rojo podía esperarse cualquier cosa en lo que al avance del Plan General se refiere y, cuando los grupos -que también le han dedicado horas a este asunto- fueron esbozando sus posturas, aún hizo un último intento de convencer a Cambia y a Gonzalo Peña, al que, al menos, le arrancó un «estamos convencidos de que se ha hecho un buen trabajo. Se ve hacia donde se va». Es un tema de los de ciudad. Y, pese a las fechas de últimos coletazos de legislatura, salió adelante sin votos en contra. No es la primera vez. En la mayor parte de las Corporaciones de la capital se han dado estos raptos de responsabilidad, de esfuerzo por todas las partes, cuando el asunto lo requería. La prueba de fuego, en cualquier caso, será con el documento definitivo del Plan General y eso ya le tocará a los siguientes veintisiete, los que resulten del próximo 26 de mayo.

La sesión de ayer tuvo, en algún momento, aire de despedida. Algún(a) concejal medio decía adiós a los técnicos que asisten el Pleno porque van quedando pocas sesiones y seguramente no va a repetir. Lo primero poco habitual de la tarde fue lo amplio de su parte resolutiva (resumiendo, el orden del día tiene parte resolutiva, mociones, preguntas y comparecencias). El pleno perdió hace unos años buena parte de sus competencias en favor de la Junta de Gobierno y, desde entonces, este bloque ha adelgazado. De hecho, en muchos plenos de esta legislatura la parte resolutiva ha sido prácticamente testimonial y las sesiones se han desarrollado -y alargado- en torno a las numerosas mociones planteadas, casi todas ellas por la oposición. Pero en la sesión ordinaria de abril se dieron cita desde el convenio de bomberos -que no se llegó a votar en diciembre porque siempre se llama a hacerlo deprisa y corriendo el último día posible del año y esta vez los grupos de la oposición se hartaron de las formas y dijeron 'no' a la urgencia- a los citados criterios para zonas en reconversión, un tema que tiene muy hartos a los vecinos de la zona oeste de la ciudad. No se fueron contentos. Las acusaciones de electoralismo y de politiqueo volaron por la sala. El Plan General libró y, si el PR+ iba a realizar una proposición sobre la ordenanza de animales, finalmente retiró la iniciativa. La ordenanza de terrazas, ante la falta de apoyo anunciada, no llegó a entrar en la programación de la reunión. Debe tener que ver que llegamos al final apurando. Las mociones recogieron asuntos recurrentes, como la paralización de la adjudicación de la Casa del Cuento, o de Las Letras, quien sabe. Porque hay elecciones dentro de dos meses, dijo el PP. Porque hay elecciones y en dos meses una nueva Corporación se va a encontrar con un proyecto discutido, alegó la oposición, que ganó la votación. O la convocatoria de los consejos de salud de zona de Logroño, que se ha presentado hasta tres veces sin que se convoquen, eso sí. O la subestación eléctrica de Cascajos, que no ha llegado a trasladarse como se puede comprobar a diario. En cualquier caso, el ambiente de 'hasta aquí hemos llegado' no es de ayer, lleva ya una temporada.