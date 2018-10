Se acerca el apocalipsis

Toda España es el epicentro de un macroconcierto, de norte a sur y de este a oeste resuenan atronadoras las trompetas del Apocalipsis. Los gemelos trompeteros, Rivera y Casado, recorren el suelo patrio anunciando tiempos de estrechez y miseria, de hambre y desolación, de rayos y truenos que hundirán a España en la noche de los tiempos. ¿Qué ha ocurrido en tres meses para qué pasemos del cielo al infierno? Es muy sencillo, la derecha tradicional, la genuina, la que agrupaba en su seno a todas las derechas ha perdido el poder y desde hace cien días, un okupa ocupa la Moncloa.

El nuevo líder del PP, que sopla la primera trompeta, ha nacido al liderazgo político viendo emerger, como una seta clonada, a un competidor con selectos apoyos, que le desafía en su propio terreno. Por si fuera poco, ha amanecido un tercero que le come terreno por la parte más ultra de su electorado. Un trío de trompetas y un único suspiro: echar al okupa. Los trompeteros del apocalipsis no dan abasto. El día de la fiesta nacional se abrió la veda para rivalizar en ingenio insultando al presidente. De un error de protocolo, asumido por la casa del Rey, se ha hecho un océano mucho más importante para la derecha y sus apoyos que el cenagal de corrupción que nos ha invadido.

Sorprende que quienes se autoproclaman genuinos guardianes de la Constitución, la desprecien si ello conviene. Se enfadan si algunos dicen que ellos no votaron al Rey y la respuesta es sencilla, la Constitución legitima la institución, exactamente igual que legitima el acceso al gobierno mediante una moción de censura. Pero claro, es que Sánchez es un okupa y los okupas no son de fiar como lo son quienes tienen pedigrí y mansiones desde su nacimiento. Además a Sánchez le come la ambición, el protagonismo, se alimenta de poder como los vampiros de la sangre. Y es que a Sánchez le ocurre como a las mujeres que si queremos progresar políticamente se nos denigra llamándonos ambiciosas, todo antes que reconocer el talento. El tiempo dirá si Sánchez lo tiene y lo puede demostrar.

En fin, que España se hunde y por eso Casado va a partir a Europa, a descubrir, a descubrir a los europeos que España agoniza y que «si Europa no tumba los presupuestos de este gobierno, los presupuestos tumbarán a España». Por lo visto desde Felipe II, en aquel imperio en el que no se ponía el sol pero que vivió varias quiebras de su hacienda, no se había visto cosa igual. Españoles, el fin de España se acerca, algo que no ocurriría si los predicadores del apocalipsis la gobernaran al alimón como hacían hasta a hace poco. Es que no aprendemos.

Por eso los españoles, después de tragarnos diez años de crisis en los que nos han robado ingentes cantidades de recursos públicos y hasta las entretelas, debemos protegernos antes de que estos malignos destructores de la patria suban el salario mínimo interprofesional a 900 euros, acaben con los autónomos, la economía, la industria, la alegría y el sol del verano. Aunque con nuestras rebajas salariales, nuestros empleos precarios, nuestra pérdida de derechos y nuestro sudor colectivo hemos saneado bancos y cajas, rescatado autopistas y financiado dispendios, es ahora con estos gobernantes y sus socios cuando surgirá de la noche una negrura sin luna ni esperanza.

No podemos volver a las andadas queriendo vivir por encima de nuestras posibilidades, que solo pensamos en nosotros, que somos unos egoístas. Nos lo dicen los que saben de esto, que para eso estudiaron un posgrado en Harvard y viven con el salario mínimo (735,90 euros). Por eso Casado ha partido con sus carabelas hacia la Europa civilizada impulsado por el aliento de Rivera. Será allí, en Bruselas, donde volverán a sonar las trompetas y se fraguará como líder hablando mal de España, como ya hiciera Aznar llamando pedigüeño a Felipe González cuando negociaba los fondos de cohesión en 1992. Porque Casado es un patriota como los que descubrieron América y no éste Sánchez que va a hundir a España porque seguramente no es ni español. Fin de la cita.