Se acabó lo que se daba

Bueno, antes de nada, ¿qué tal se encuentra usted? ¿El verano fue una feliz balsa de aceite? ¿Las vacaciones estupendas? ¿Los sanmateos tan inmejorables como los míos? ¿Sí?, pues qué bien. Me alegra usted mucho. No, los míos muy tranquilitos, hasta apacibles diría yo. Con decirle que es la primera vez en más de veinte años que he podido dormir en mi casa como un pachá, está todo dicho. No, no, no me he tenido que ir fuera, como desde siempre, que va. Y ya sabrá usted que convivo en el mismísimo centro de todo el mogollón, ese que se monta de jueves a domingo en el Casquete Viejuno de nuestra urbe durante todos los findes del año noctívago del personal, incluyendo puentes inmaculados y gloriosos, fiestas cívico -gastronómico-deportivo-benéfico-religiosas y demás manifas sindicadas, disfrutando también, y a todo tren, de nuestro ciclo festivo tamborrero al completo: navidades, carnavales, semana santa, bernabeas y mateas. Así que no sabe usted lo agradecido que le estoy al Ayuntamiento por haberles regalado a los barrios limítrofes con más de ochenta actos festeros en la programación matea que acabamos de gozar. ¡Por fin me han hecho caso! Porque, anda que no llevaba yo años luchando denodadamente por la total democratización periférica del jolgorio y el tatachún. Vale, de acuerdo, ochenta actos no son nada, se ha empezado con cierta timidez. Pero algo es algo. Y el año que viene, más: cuatrocientos o quinientos actos para nuestros barrios, tan abandonados desde siempre, tan tristes y silenciosas sus noches sin berrendos cantores, sin animación. ¡Luchemos, exijamos, reivindiquemos la gentrificación festiva de todos los arrabales logroñeses!, y todo serán bondades y beneficios, riqueza, pastizara hostelera, negocios inmobiliarios a tope con subidas exponenciales de los alquileres de lonjas, pisos y cuchitriles. Estamos más que dispuestos a repartir dividendos: los moradores del Casquete Viejuno somos generosos y, razón de más, estamos hasta los huevos, cosa que ayuda. ¿Se imagina usted qué alegrías para el vecindario de, por ejemplo, la Plaza 1º de Mayo si se les llevara allá el Pisado del Mosto y el discurso del presidente de nuestra Comunidad? ¿Por qué no trasladar virtualmente la calle San Juan al final de Avenida de Madrid con todos sus gastrobares y modernos baristas? Un puntazo, no me diga que no. ¿Y por qué no llevarse la Glorieta de Zubía con todos sus altavoces perroflauteros y sus alegres cachivaches folklóricos al monte Corvo? Allí hay sitio y se puede mear a gusto en cualquier parte. ¿Y el regocijo de las charangas, todo el rato, día y noche por allá, por Fardachón? No es de justicia que la Plaza del Mercado y Portales se lo coman todo por el morro, gratis total. Estoy seguro de que su magnánimo vecindario está dispuesto a ceder, a sacrificarse, aunque sea perdiendo algo de su demostrado sentido del humor, ese aguante maravilloso y solidario que procura el dormir durante todo el año con 80.000 vatios sónicos retumbando bajo la almohada. ¿Y la Laurel y alrededores? ¿Qué hacemos con ellos? Pues un parque temático en Las Gaunas con verbenas y conciertos día y noche, sin parar, a bombo y platillos amenizando, de paso, los miles de degustaciones dispuestas en sus alrededores. Los habitantes de esta casa deshabitada que será a no dudar y dentro de poco el Viejuno Casquete nos conformamos con que nos vuelvan a traer a Gorgorito a la Glorieta y con el desfile de carrozas por Vara de Rey. Y hablando del rey de Roma, habremos de decir que este año ha quedado bastante bien, aunque la continuidad con cuidados y bonitos carromatos en los que brillaban motivos que nos son más propios que aquellos cisnes de antaño, aquellas mariscadas levantinas de no hace tanto o aquellas ridiculeces a lo Disney de hace nada. Preciosos en sus trajes regionales, ordenados y animosos en sus bailes y coreografías todos los grupos de danzas participantes y bastante mejor que otros años las peñas, aunque un par de ellas se dejaran llevar por la gansada y el batiburrillo y la falta de esmero en sus blusas. En fin, que se acabó lo que se daba y nos espera un veroño denso, tenso y calentito. Y si no, al tiempo...