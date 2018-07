De repente todos hablan de ti como si te conociesen de toda la vida. Y ni siquiera saben cómo te llamas. Ni de qué color son tus ojos, ni cuál es tu película preferida, ni mucho menos si tú también solías mirar debajo de la cama antes de dormir, por si los monstruos.

Nadie sabe nada de ti pero llevas dos años en boca de todos. Porque estuviste en el sitio erróneo en el momento menos oportuno. Podría haberle pasado a mi hija o a cualquiera de sus amigas. Pero fuiste tú.

Déjame decirte que no te culpes. Decidieron por ti. Déjame decirte que eres un ejemplo por no callar y denunciar.

Algunos te crucificaron por tratar de seguir adelante. Pues bien. Déjame darte las gracias por no hacerles caso, por no esconderte en tu habitación. Estudia, sal, diviértete... sigue siendo tú. Ciegos: te creyeron indefensa y débil cuando encarnas la superación y la fuerza.

Te has convertido en la 'hermana' de todo un país que ha dejado de lado los géneros, las izquierdas o las derechas y las independencias. Por muy difícil que esto pudiera parecer. La auténtica 'manada' es la que salió a las calles a reivindicarte y a luchar por ti y por los derechos de todos.

No fuiste la primera. Y lamentablemente no has sido la última. No escogiste lo que te pasó, pero sí el modo de vivir desde entonces. Porque lo que sí que se elige son la valentía y el coraje. Que no es siempre la opción más fácil, ¿verdad? Pero tú lo has hecho.

Y discúlpame. Lo siento. Pertenezco a una generación que no supo, o no pudo, construir una sociedad mejor para ti. Pero lo vamos a conseguir. Contigo y por ti todo será más fácil.