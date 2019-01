2018, único; 2019, único La Rioja era única y se merecía su novela. Gracias a ella, el 2018 ha sido un año único. Y lo mejor de todo es que el 2019 también va a serlo. Vayan como vayan las cosas. Único e irrepetible. ANDRÉS PASCUAL ESCRITOR Y CONFERENCIANTE Domingo, 6 enero 2019, 00:16

El 2018 ha sido un año único. ¿Mejor que el anterior? ¿Peor? Único. Como cada año. Como cada riojano y riojana de esta región pequeñita que da tanto de sí.

Sólo cuando tenemos la certeza de que somos únicos -con nuestras grietas y nuestras virtudes-, empezamos a crear. Como los primeros cosecheros de varios pueblos riojanos que, siglos atrás, se juntaron para buscar nuevas formas de vendimiar. Apuesto a que más de uno les dijo: «Pero ¿qué creéis que vais a conseguir? Si no sois nadie». Pero ellos tenían la certeza de que sí eran alguien. Alguien diferente a los viticultores de las regiones vecinas. Y a partir de esa identidad consciente lograron extraer lo mejor de sí mismos. Como nuestras viñas, que en lugar de venirse abajo ante la precariedad del suelo arcillo calcáreo, estiran sus raíces hasta una profundidad insospechada en la que encuentran esas gotitas de mineral que depositan en cada grano de uva convirtiéndolos en... ¿los mejores del mundo? En únicos.

El 3 de septiembre lancé mi primera novela ambientada en La Rioja. La titulé A merced de un dios salvaje porque todos estamos a merced de los pecados de nuestros padres, del peso de la religión y de las tradiciones, de las malditas enfermedades... Incluso del clima, que en una hora destruye la cosecha de todo un año. Y dibujé unos personajes que, respirando el espíritu de las cepas de Rioja, en lugar de tirar la toalla y someterse a sus presuntos destinos, deciden aceptar con naturalidad su situación -su condición única- y, sin bloqueos, crear paso a paso una realidad nueva.

En la presentación que hice en Logroño, confesé que no había descubierto muchas de las maravillas que tenemos en esta tierra hasta que empecé a escribir la novela. A medida que iba publicando mis libros anteriores, los lectores me preguntabais: ¿Para cuándo una novela de La Rioja? Y yo contestaba: Algún día. Pero pensaba: ¿Qué voy a contar yo de La Rioja? Estaba orgulloso de nuestro vino y presumía de riojano aquí y allá. Pero, ¿escribir? ¿Qué podía contar sobre mi tierra que resultase sorprendente? Hasta que un día me fijé en una de esas bandadas de estorninos que forman figuras en el cielo, tan habituales en nuestros campos, y pensé: Esto no es magia, al menos no del tipo de magia para la que hace falta una chistera y una varita. Y comencé a investigar y descubrí que cada ave cambia su curso y su velocidad siguiendo a seis compañeras a las que nunca pierde de vista, las cuales a su vez están enlazadas de forma invisible a otras tantas. Una vez supe el porqué del fenómeno, dejó de ser algo normal, que ocurría en cualquier enclave de La Rioja, y pasó a ser algo único.

Muchas veces no nos damos cuenta del mundo maravilloso que nos rodea, repleto de matices. Tenemos delante de nosotros una pareja única, una familia única, unos amigos únicos, un barrio único, una región única... Pero estamos tan cegados con el ritmo trepidante del día a día, que nos pasa desapercibido. O nos dedicamos a compararnos con el resto (esto es mejor que aquello, aquello es peor que lo de más allá) y en lugar de sentir gratitud por lo que tenemos y disfrutar de cada detalle en plenitud, vivimos anclados en la frustración y en la carencia.

Aquel día comprendí que los estorninos no eran ni mejores, ni peores que otros pájaros. No eran mejores que los loros brasileños de mi novela Edén, ni peores que las grullas japonesas de El haiku de las palabras perdidas. Eran únicos. Como La Rioja, que no era ni mejor ni peor que los pueblos nevados que los escritores nórdicos llenan de cadáveres sobre la nieve, ni mejor ni peor que mis anteriores escenarios del Tíbet, Madagascar o la India. La Rioja era única y se merecía su novela.

Gracias a ella, el 2018 ha sido un año único para mí. Y lo mejor de todo es que el 2019 también va a serlo. Vayan como vayan las cosas. Haya mil ediciones de mi libro o ninguna. Único e irrepetible.

El protagonista de A merced de un dios salvaje está inspirado por un niño encantador. El Raúl de carne y hueso -al igual que el de la ficción- padece una enfermedad rara llamada síndrome de Dravet, una especie de epilepsia infantil y devastadora. Pero ni él ni sus familiares hincan la rodilla. No se pasan el día lamentándose por la dramática noche que tuvieron ayer, ni angustiándose por la dramática noche que a buen seguro les esperará mañana. Intentan vivir el ahora en plenitud porque son conscientes de que, entre lamento y lamento, la vida se nos va.

Por fortuna, la mayoría de las cosas tremendas que pasan en mi novela son pura ficción. Pero el maravilloso escenario que acoge la historia es bien real. Las sierras y valles de esta tierra que me vio nacer, sus pueblos atravesados por el Camino de Santiago, repletos de historia épica, de ermitas que emergen entre las viñas, de exquisita gastronomía y de ese vino que ha enamorado al mundo entero. Gracias, La Rioja, por regalarme un universo literario tan rico. Y gracias a todos los riojanos y riojanas por ser lo que sois. Acogedores, fieles, divertidos, inquietos. Únicos e irrepetibles. Como el 2019.

¡Feliz año nuevo!