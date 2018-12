Zaplana reivindica su inocencia desde el hospital El exministro del PP, en prisión preventiva, fue ingresado hace seis días a causa de la leucemia que padece BURGUERA Lunes, 24 diciembre 2018, 00:29

valencia. Rosa Barceló, esposa del exministro del PP Eduardo Zaplana ha remitido una carta donde relata la situación de la familia y del propio político, ingresado en el Hospital La Fe de Valencia desde el martes, proveniente de la cárcel de Picassent, donde permanece en prisión preventiva acusado de corrupción. Barceló expone en la carta una serie de notas recogidas el pasado jueves, cuando pudo visitar personalmente a su marido en las dependencias donde permanece ingresado. Zaplana asume que la preocupación de su familia se centra en su salud, muy debilitada a causa de una leucemia diagnosticada en 2015, pero centra su mensaje en defender su inocencia y lo innecesario de permanecer en Picassent como preso preventivo por creer imposible tanto fugarse como dificultar la investigación judicial.

«Quiero empezar afirmando, 'como obviedad', que soy inocente porque no he sido juzgado tal y como reconoce nuestro ordenamiento jurídico, aunque no sea libre por estar sometido a prisión preventiva, estando privado de mis derechos y mis libertades; y si me lo permiten quiero hacer otra afirmación en este caso subjetiva, 'soy inocente' por el convencimiento absoluto de no ser responsable de los hechos de los que se me acusa», señala el expresidente valenciano. El también exministro asegura estar al tanto de las numerosas personas que se han pronunciado a favor de su excarcelación «por el empeoramiento que ha ocasionado el ingreso hospitalario» en que se halla. «Lo agradeceré siempre durante el tiempo que me quede de vida», afirma Zaplana. No obstante, asegura que su estado de salud no es la principal causa de preocupación para él -«sin duda lo es para mi familia, mis seres queridos y mis médicos- pero, continúa, encima de ello está la defensa de su honor y su nombre. «Y el recuerdo que de mí nombre quede a mis hijas y nietos», añade.