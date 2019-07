La Xunta declara bien de interés cultural las estatuas del Pórtico de la Gloria en manos de los Franco Figuras del Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago / AFP Los propietarios deberán abrirlas a la vísitas del público, como mínimo, cuatro días al mes EP Santiago de Compostela Viernes, 26 julio 2019, 18:09

El Gobierno gallego ha aprobado este viernes la declaración de bien de interés cultural (BIC) de las nueve esculturas del Pórtico de la Gloria atribuidas al taller del Mestre Mateo, entre las que se encuentran las estatuas de los profetas Abraham e Isaac -o Jeremías y Ezequiel-, propiedad de los herederos del dictador Francisco Franco.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que si bien esta distinción «no afecta a la titularidad» de este patrimonio, los propietarios deberán habilitar un régimen de visitas de «como mínimo cuatro días al mes». En este sentido, y tras la experiencia de lo ocurrido con el Pazo de Meirás cuando también fue declarado BIC, ha advertido que la Administración gallega «actuará en consecuencia» si no se cumple la «obligación» de abrir las estatuas al público.

No obstante, la distinción de BIC no influirá en el proceso judicial que abrió el Ayuntamiento de Santiago en noviembre de 2018 contra la hija del dictador, Carmen Franco, por la titularidad de las esculturas. Tras la muerte de la descendiente directa de Franco en diciembre, la demanda se dirigió contra sus hijos.

Así, en febrero de este mismo año el Juzgado de Primera Instancia Número 41 de Madrid falló que la familia del dictador era la legítima propietaria de las esculturas, decisión que el Consistorio compostelano decidió recurrir.

«Protección máxima» a las estatuas

Feijóo ha insistido en que, ante la judicialización de esta circunstancia, lo que corresponde ahora es «esperar a la sentencia». En cualquier caso, lo aprobado este viernes por la Xunta dota de «protección máxima desde el punto de vista cultural» a ambas estatuas.

Más allá de la demanda contra los Franco, hay otras siete esculturas que están o en manos de particulares o forman parte del patrimonio de instituciones públicas como el Museo de la Catedral de Santiago o el Museo de Pontevedra. Todas ellas tienen una cronología comprendida entre los años 1188 y 1211.

La inscripción de estas obras del Mestre Mateo en el registro de BIC de Galicia se realizará, tal y como ha señalado en presidente gallego, «individualmente» y no como colección «dada su diversidad de origen». Además, Feijóo ha informado de que la tramitación del expediente no recibió alegaciones en el período de información pública y que contó con informes favorables de la Real Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario, del Consello da Cultura Galega y del Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento.