El verificador: las muy dudosas afirmaciones de Rufián El portavoz de ERC ha abierto el debate de investidura y algunos de los datos empleados son falsos R.C. Martes, 23 julio 2019, 11:17

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido el encargado de abrir esta mañana el debate de investidura. Su intervención, sin las salidas de tono que le han caracterizado en otras sesiones plenarias, ha estado plagada de afirmaciones muy dudosas. Verificar los datos que ha ofrecido el dirigente soberanista revela que muchos de ellos son directamente falsos.

Amnistía Internacional considera presos políticos a los dirigentes soberanistas procesados

FALSO

Durante su intervención, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha afirmado que la organización Amnistía Internacional (AI) considera a los dirigentes políticos secesionistas juzgados por el referendum ilegal del 1-O y que permanecen en prisión como «presos políticos». La afirmación del portavoz de ERC es falsa. La propia organización no gubernamental ha precisado en varias ocasiones que no aplica esa consideración a los independentistas procesados. Según las explicaciones oficiales de AI, no usan esa expresión «porque no existe una definición internacional». «Usamos la expresión preso de conciencia. No consideramos a los miembros del Govern presos de conciencia porque están acusados de actuaciones que pueden constituir delito». Amnistía Internacional sí que ha solicitado la libertad de los dirigentes procesados.

Rufián: «Amancio Ortega, Ana Botín y Juan Roig ganan lo mismo que 15 millones de españoles...»

falso

En 2018, Amancio Ortega ingresó en dividendos de Inditex 1.386 millones de euros (1.626 en 2019), Ana Botín ganó 11 millones de euros (incluyendo las aportaciones del Banco Santander a su plan de pensiones) y Juan Roig tuvo un sueldo de 7,4 millones de euros.

Según la última Memoria de la Administración Tributaria publicada (correspondiente al ejercicio declarado de 2016) los cinco millones y medios de declarantes con menores ingresos (por debajo de 6.000 euros) declaran unos ingresos globales de 11.680 millones de euros.

Si embargo, es impreciso si a lo que se refiere Rufián es al patrimonio, Amancio Ortega posee un patrimonio valorado a comienzos de año en 50.400 millones de euros; Juan Roig -y familia-, 7.050 millones de euros; y Ana Botín -y familia-, 2.150 millones. Según el informe europeo que mide la pobreza hay más de doce millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

«...y pagan los mismos impuestos que un trabajador de Seat»

FALSO

En la misma declaración sobre Amancio Ortega, Ana Botín y Juan Roig, Rufián afirmaba que pagan los mismos impuestos que un trabajador de Seat. Es falso. El IRPF es un impuesto progresivo. Un contribuyente que gane 35.0000 euros al año, por ejemplo un jefe de 1ª de SEAT, habrá pagado un 22%, mientras que el tipo impositivo para los ingresos que excedan de 60.000 euros es el 45%.

800.000 desahucios en la última década

FALSO

Tanto el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, como el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en su respuesta, han indicado que ha habido 800.000 desahucios en España en la última década. Pero en realidad se han registrado 600.663, y no todos los casos han supuesto el desalojo de las familias por impago. De esa cifra, 383.657 se refieren a ejecuciones y lanzamientos (el inicio del proceso y el desahucio final, con datos ofrecidos por el Gobierno hasta 2012 y del Poder Judicial desde entonces) por impago de hipotecas más otros 217.006 por hipotecas (con datos oficiales del Poder Judicial desde 2013).

Paro juvenil del 50% en Extremadura

NO PRECISO

Gabriel Rufián le ha reprochado a los socialistas que el paro juvenil en algunas comunidades gobernadas por ellos, como Extremadura, sea del 50%, algo que no es totalmente cierto. Fue así en 2018, cuando el desempleo para los menores de 25 años se situó en el 50,4%, pero en el primer trimestre de 2019 ha caído hasta el 47%, por lo que son 3 puntos de diferencia respecto a lo que dice Rufián.

Mariano Rajoy, registrador en Santa Pola

No preciso

Rufián se ha referido al trabajo del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como registrador en Santa Pola (Alicante). En realidad, esa era la plaza histórica que tenía antes de acceder a la política, desde los años 80, pero consiguió un traslado apenas un mes después de reincorporarse al cargo, al trasladarse a un Registro de la Propiedad ubicado en pleno Paseo de la Castellana de Madrid.

Esta información ha sido elaborada por Amparo Estrada, Óscar Beltrán, José María Camarero, Lucía Palacios y Luis Anarte.