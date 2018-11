La última mentira del 'Rey del Cachopo' acaba en los fogones de un bar de barrio El trasladado del detenido. :: efe Román, capturado ayer en Zaragoza, fue delatado por su jefa tras reconocerle en televisión en una información sobre el asesinato de su novia MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID. Sábado, 17 noviembre 2018, 00:41

Punto y final a la enésima impostura. Ahora el 'Rey del Cachopo' se enfrentará a los cargos por un posible asesinato y al horizonte de una posible prisión permanente revisable si se confirman las sospechas de la Policía. César Román Viruete, el empresario madrileño que soñó con convertirse en el restaurador de moda en España con su plato asturiano por bandera, fue detenido ayer por la mañana en la cocina de un bar de un barrio obrero de Zaragoza.

Es el principal sospechoso del asesinato de su última novia, la hondureña de 25 años Heidi Paz Bulnes, parte de cuyo cuerpo, tremendamente mutilado, apareció el 13 de agosto en una nave de Madrid que él mismo había alquilado.

La última escapada de Román -en paradero desconocido desde el pasado 30 de julio- acabó a las 11.00 horas de ayer. 50 minutos antes, Raquel Contreras, dueña del bar 'Casa Gerardo' de la calle Italia en el barrio de Delicias y en el que el huido trabajaba como cocinero desde hace dos meses, había reconocido su fotografía en un informativo de televisión matinal en el que se hablaba del asesinato de Heidi y no dudó en llamar al 091.

Dicen los agentes que lo detuvieron que el empresario estaba «irreconocible», tanto que un primer policía (disfrazado de repartidor) que se infiltró en la cocina para confirmar su identidad no pudo asegurar que realmente se tratara de él. Con diez kilos menos, pelo rapado casi al cero y una espesa barba. Cuando los funcionarios irrumpieron en la cocina, Román ni se inmutó. No intentó huir. No trató de esconder su identidad. Esta vez no. «Sí, soy yo al que buscan», dijo.