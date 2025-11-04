LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La UCO revela que Ángel Víctor Torres se volcó en ayudar a Aldama: «Esta mierda la resuelvo sí o sí»

El ministro prometió a Koldo que iba a hablar personalmente con el conseguidor a fin de explicarle sus gestiones para doblegar las reticencias de sus subordinados

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

El informe íntegro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de la trama Koldo para vender mascarillas al Gobierno ... de Canario revela que el entonces jefe del Ejecutivo autonómico Ángel Víctor Torres poco menos que se desvivió por ayudar a que Soluciones de Gestión –la empresa del conseguidor de la red corrupta Víctor de Aldama- no solo cobrara cuanto antes, sino también para que la administración insular hiciera la vista gorda ante la supuesta falta de solvencia de esa compañía. «Esta mierda la resuelvo sí o sí», llegó a prometer a Koldo García en referencia al bloqueo de los pagos a De Aldama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  2. 2 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  3. 3 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  4. 4 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  5. 5 El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  6. 6 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana
  7. 7

    De generación en generación
  8. 8 La línea Logroño-Miranda estará cortada 29 fines de semana y los pasajeros viajarán en autobús
  9. 9

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  10. 10 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UCO revela que Ángel Víctor Torres se volcó en ayudar a Aldama: «Esta mierda la resuelvo sí o sí»

La UCO revela que Ángel Víctor Torres se volcó en ayudar a Aldama: «Esta mierda la resuelvo sí o sí»