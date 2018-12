Turull: «Pensaba que la huelga de hambre sería peor, estoy como flotando» Jordi Sanchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull and Raul Romeva, posan en el patio de la prisión de Lledoners. / AFP El dirigente nacionalista pide desde prisión la unidad de los independentistas CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 5 diciembre 2018, 12:19

Jordi Turull cumple este miércoles su quinto día desde que inició una huelga de hambre el sábado pasado para presionar al Tribunal Constitucional y a la justicia española a un mes del inicio del juicio del 1-O. El diputado de JxCat, encarcelado en Lledoners, ha declarado hoy en una entrevista en Rac-1, que pensaba que la huelga de hambre sería peor, pues está «como flotando». Solo bebe líquidos y un sobre con sales minerales y glucosa disuelto en un litro de agua. También toma café. «No nos lo hemos tomado en broma, lo estamos haciendo muy seriamente. Aprovecho el tiempo para preparar el juicio. Estamos preparando el escrito de defensa», según ha señalado. Ha apuntado además que ya se planteó la huelga de hambre cuando en un primer momento estuvo encarcelado en Estremera (Madrid), antes de que el Gobierno del PSOE autorizara su traslado a prisiones catalanas.

Turull, en huelga junto a los dirigentes de JxCat Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Sànchez, tomó la decisión de iniciar el ayuno cuando conoció los whatsapps de Ignació Cosidó, en los que el diputado del PP presumía de colocar al presidente del Supremo y controlar «por la puerta de atrás« la sala que juzgará a los políticos del 'procés'. «¿Qué quiere decir que controlan el Supremo?», según el diputado nacionalista. «Es indignante, ¿qué medida le queda a un preso? Una de ellas es la huelga de hambre», ha reflexionado. A su juicio, el Constitucional tiene una »voluntad premeditada« de bloquear los recursos de los independentistas para impedir que lleguen a Estrasburgo.

Turull aprovecha la entrevista para cargar contra sus adversarios políticos, en concreto el PSC y Cs por no haber acudido a la prisión a visitarle. «Lo de Ramón Espadaler no tiene nombre», ha afirmado sobre el exdirigente de Unió que fue compañero muy estrecho en CiU y ahora está integrado en el grupo socialista en la Cámara catalana. «Que no me vengan con valores cristianos. ¿Tan grande es el complejo que tiene encima que le puede más la política que la humanidad?», ha disparado. Igual contra Inés Arrimadas.

Turull pide unidad al independentismo y evita la polémica sobre el hecho de que la huelga de hambre solo esté siendo practicada por los presos de JxCat y no los de Esquerra, lo que deja al descubierto diferencias en la estrategia. «Pido respeto para los que hacen huelga y para los que no la hacen», ha rematado