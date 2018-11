El triple empate entre PP, Ciudadanos y Podemos sacude la campaña electoral andaluza Susana Díaz, la pasada semana en el Senado. :: E. Naranjo / EFE El CIS otorga la victoria al PSOE, pero lejos de la mayoría para gobernar solo, y atribuye un escaño a la ultraderecha RAMÓN GORRIARÁN MADRID. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:40

Pese al cansancio de los andaluces con los socialistas, recogido en el sondeo del CIS, Susana Díaz volverá a ganar las elecciones del 2 de diciembre en Andalucía, de acuerdo a ese mismo estudio. Pero la gran novedad no es el vencedor sino el triple empate por la segunda posición entre PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía, la alianza de Podemos e Izquierda Unida. El tablero resultante es de gran complejidad para gobernar con un solo dato claro, la líder de los socialistas seguirá una legislatura más en el palacio de San Telmo. ¿Con qué socio? Esa es la incógnita sin despejar.

La encuesta preelectoral del CIS concluye que el PSOE no crece pero en Andalucía tiene un suelo electoral de acero. El 2 de diciembre ganará las undécimas elecciones autonómicas con 45 o 47 diputados y el 37,4% de los votos. Unos resultados muy similares a los de marzo de 2015, cuando alcanzó los 47 escaños y el 35,4% de los votos, su peor resultado desde las primeras autonómicas de 1982. Los 36 años ininterrumpidos al frente de la Junta de Andalucía han desgastado al PSOE, pero no lo suficiente para que sea desbancado por otra fuerza. La corrupción del caso de los ERE o el dinero dilapidado de los cursos de formación para desempleados no han mermado su respaldo en las urnas. Ganará, según el estudio, con autoridad, será la primera fuerza en las ocho provincias y duplicará en votos a la segunda fuerza.

Unos resultados que no se compadecen con la visión de los andaluces sobre su presidenta y la gestión de su Gobierno. Casi seis de cada diez declaran que les gustaría que gobernara un partido distinto al PSOE; el 55% afirma que la situación económica de la comunidad es mala o muy mala; el 43,1% cree que la labor de la Junta es mala o muy mala, y el 43,7% piensa eso mismo del trabajo de Díaz. Pero dicho esto, los socialistas son para la mayoría los que mejor defienden los intereses de su tierra, los que mejor representan a los andaluces, los que tienen mejor líder, los que inspiran más confianza y están más capacitados para gobernar.

El estudio detecta un cansancio de los andaluces con el PSOE, pero aún tiene un suelo electoral firme

La sorpresa del sondeo es el triple empate entre PP, Ciudadanos y Ahora Andalucía. Los tres sumarían entre 20 y 22 diputados, la alianza de Podemos e IU lograría el 19,3% de los votos, los populares, el 18,6, y los liberales el 18,5. Una igualdad que es fruto del desplome de los populares, el ascenso de los liberales y del mantenimiento de la izquierda alternativa. Romper la paridad estará en manos de elevado número de indecisos que detecta la encuesta, el 27,6% no sabe a qué partido votar y el 3% no contesta. Es decir, casi uno de cada tres no se ha decidido aunque piensa votar.

Peor que con Rajoy

La caída que el CIS atribuye al PP confirma que el efecto Pablo Casado no existe porque los populares, con el mismo candidato, Juan Manuel Moreno, sacarán peores resultados que con Mariano Rajoy. Perderán entre 11 y 13 diputados y el 8% de los votos. Si se confirma la foto demoscópica será el peor resultado desde las primeras autonómicas en 1982. El PP retrocede en todas las circunscripciones y en provincias emblemáticas, como Sevilla (territorio del exministro Juan Ignacio Zoido), y en Granada, es el último de los cuatro. Sufre además una hemorragia por el centro, el 15% de sus votantes respaldan ahora a Ciudadanos, pero también aunque menor por la derecha, el 5% se marcha con VOX.

A Ciudadanos no le han pasado factura los tres años con Susana Díaz. Gana entre 11 y 13 escaños, los mismos que pierde el PP, y pasará, siempre según el CIS, del 9 al 18,5% de los sufragios. Los liberales suben en todas las provincias a pesar de que su candidato, Juan Marín, es un desconocido para el 43% de los andaluces. Los liberales viven del tirón de Albert Rivera e Inés Arrimadas y de la ola nacional ascendente.

Adelante Andalucía salva más que los muebles porque mientras en otras encuestas figuran como la cuarta fuerza, en la del CIS es la más votada, el 19,3%, entre las tres igualadas. La alianza entre Podemos e IU sumaría 20 diputados, los mismos que obtuvieron por separado hace tres años, quince Podemos y cinco la coalición de izquierda. Aquí se da el fenómeno contrario a Ciudadanos, la campaña la mantienen a pulso Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo porque saben que sus líderes nacionales, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, restan más que suman.

Otra novedad del estudio es la irrupción en el Parlamento andaluz de los ultraderechistas con un escaño y el 3,1% de los votos. VOX cosecharía su diputado por Almería, provincia en la que llegaría al 7,5% de los votos.