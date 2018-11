Trillo niega que Cospedal le informara de sus tratos con Villarejo para frenar 'Gürtel' El que fuera coordinador de la defensa del PP afirma que la ex secretaria general actuó «correctamente» al dimitir tras los audios M. SÁIZ-PARDO Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:55

madrid. Federico Trillo, quien fue el coordinador de la defensa del Partido Popular tras estallar el 'caso Gürtel', negó ayer de manera tajante que estuviera al tanto del intento de la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal de neutralizar la investigación sobre la trama corrupta con la ayuda del excomisario José Villarejo, quien intentó, incluso, hacer desaparecer, según él mismo reconoció, un pendrive clave para el caso.

Cospedal, con su marido Ignacio López del Hierro, se entrevistaron con Villarejo en la sede de Génova en julio de 2009 y pactaron investigar a Javier Arenas y buscar debilidades del hermano del exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba para intentar debilitar la investigación entonces en ciernes.

«Rotundamente, no». Ni estuvo al tanto de aquel encuentro y de aquellas gestiones ni fue informado posteriormente, afirmó Trillo en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP en el Congreso.

El exministro, quien dijo que Cospedal obró «correctamente» al dimitir cuando se conocieron los audios de su encuentro con Villarejo, trató de marcar distancias con las maniobras de la ex secretaria general y del polémico comisario, del que dijo que jamás llegó a conocer.

Aun así, en tono enigmático, afirmó que le consta que el expolicía no le «quería» porque el siempre ha actuado «con las leyes» y no con «las cloacas del Estado». «A este tipo de personas las he tenido que sufrir mucho y estoy muy orgulloso de seguir contando con su antipatía», apostilló el compareciente.

Las famosas grabaciones de Villarejo estuvieron muy presentes en la comisión de investigación, tanto que Trillo insinuó que, tras los audios filtrados sobre la comida del excomisario con la hoy ministra de Justicia Dolores Delgado y el entonces juez Baltasar Garzón, quizás ellos estuvieron detrás del nacimiento del 'caso Gürtel' y no Alfredo Pérez Rubalcaba, como afirmó el entonces abogado del PP.

Trillo, que recalcó que nunca tuvo responsabilidades financieras en el PP, también negó haber conocido jamás la existencia de una caja B en el partido. Todo ello, antes de cargar con dureza contra la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que le acusó de haber cobrado en negro de la formación. «Lo niego contundentemente. No sé de dónde se saca semejante cosa la UDEF. No me gustan algunas actuaciones de algunos comisarios de la UDEF y de la Policía Judicial», afirmó el exdirigente en un interrogatorio con el diputado de ERC Gabriel Rufián, quien le recordó que fue esa unidad quien le imputó haber recibido 200.000 euros en dinero negro.

Ante la comisión también declaró, por videoconferencia desde la cárcel de Aranjuez, el expresidente balear Jaume Matas, igualmente para negar la existencia de la caja B de los populares o haber cobrado sobresueldos.