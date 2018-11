El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no investigará al vicepresidente

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó ayer investigar al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la causa por el 1-O. El Juzgado número 13 de Barcelona pidió al TSJC que investigara a Aragonès por un delito de desobediencia por no haber impedido la celebración del referéndum del 1-O cuando era número 2 de Oriol Junqueras como secretario de Economía. Sin embargo, el alto tribunal catalán desestima que Aragonès sea investigado en el TSJC, como aforado que es, pues no aprecia «indicios de comisión de ningún delito». Esta misma opinión trasladó la Fiscalía Superior de Cataluña en un escrito que remitió al tribunal. El tribunal, no obstante, no descarta que en el curso de la instrucción aparezcan nuevos «elementos probatorios» que le hagan aprobar la investigación del vicepresidente del Gobierno catalán.

En cambio, el TSJC sí admite las razones que le expone el juzgado barcelonés en relación a Josep María Jové, exsecretario general de Economía, y actual diputado en la Cámara catalana y propietario de la célebre agenda Moleskine, donde aparecen apuntados los movimientos del estado mayor del 'procés' y anotaciones que han servido a los investigadores de la causa del 1-O contra los líderes del independentismo que están procesados.