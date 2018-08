Torra rebaja el tono y advierte ahora que acusará al Estado en los tribunales en vez de atacarle Torra clausuró ayer los cursos de la Universitat d'Estiu en Prada de Conflent. :: guillaume horcajuelo / efe El presidente de la Generalitat mantiene el compromiso de hacer efectiva la república pero sigue sin aclarar cómo CRISTIAN REINO Viernes, 24 agosto 2018, 00:01

barcelona. Después de estar en el ojo del huracán tras llamar a los independentistas a «atacar al Estado», una advertencia que levantó una fuerte polvareda, en parte porque la pronunció durante un homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas del 17-A, Quim Torra matizó ayer su polémico mensaje. Lo hizo al más puro estilo del nacionalismo catalán, esto es, rebajando por un lado el tono, pero atizando con la otra mano.

En la clausura de los cursos de verano de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia), un foro que reúne todos los veranos a los partidarios de los llamados Països Catalans, el presidente de la Generalitat insistió en que en los juicios que próximamente sentarán en el banquillo a los líderes secesionistas, el independentismo no tendrá que defenderse de nada porque entiende que los dirigentes procesados no han cometido ningún delito, sino que debe acusar al Estado por un juicio injusto. La mejor defensa es un buen ataque, que llevará, con toda seguridad, la causa penal catalana a los tribunales de justicia internacionales. «No tenemos que ir a defendernos de nada, tenemos que ir a acusar al Estado de esta farsa, de esta causa injusta y eso lo tenemos que repetir una y otra vez», afirmó Torra.

La misma frase que tomó prestada de Jordi Cuixart el viernes pasado, pero sustituyendo en esta ocasión el verbo atacar por acusar, lo que en la retórica soberanista ya puede interpretarse como una rectificación una semana después.

El Gobierno central, no obstante, no quiso entrar en la polémica la semana pasada y tardó dos días en replicar a pesar de la presión del PP y Ciudadanos, que afilaron sus discursos para reprochar a Pedro Sánchez que tuviera de socios a los independentistas. La vicepresidenta Carmen Calvo salió al paso 48 horas después sin calentar la polémica y señaló que el discurso de Torra había sido «inaceptable», pero que con frases no se ataca al Estado. PP y Ciudadanos llegaron a pedir al Ejecutivo central que empezara a preparar la aplicación del artículo 155 de la Constitución ante las amenazas de Torra.

Sigue el proceso

Al margen de corregir su salida de tono, el presidente de la Generalitat aprovechó su presencia ayer en la Cataluña Norte y en el marco de la UCE, donde se congrega la flor y nata del secesionismo, para lanzar un mensaje de optimismo a la tropa independentista, algo desorientada tras unos meses de incertidumbre y de no saber hacia dónde transita el proceso soberanista. «Esta vez sí, ganaremos», afirmó Torra, saliendo al paso de los debates que se suscitan entre los independentistas sobre qué falló para que la independencia fuera una realidad una vez que se celebró el referéndum del 1-O y el Parlamento catalán proclamó la república.

El presidente de la Generalitat adquirió asimismo el compromiso de «no desviarse ni un milímetro» del mandato del 1-O y de la declaración de independencia del 27-O, y garantizó que trabajará para «hacer efectiva la república». Unas palabras dirigidas a los más duros del movimiento secesionista, que están con la mosca detrás de la oreja por el diálogo iniciado entre el Gobierno central y el catalán y que esperan movimientos rupturistas por parte del Ejecutivo catalán. «Lo conseguiremos. Estamos en el lado correcto de la historia», remató. Hacía 14 años que un presidente de la Generalitat no clausuraba los cursos de la UCE.

El jefe del Ejecutivo catalán aseguró además que los dirigentes soberanistas que están presos saldrán en libertad y que los líderes que están huidos en el extranjero regresarán a Cataluña. «¿Cuándo va a acabar esto?» lanzó como pregunta a los poderes del Estado, en relación a los presos y los que él llama «exiliados».