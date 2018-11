Torra tendrá que prorrogar las cuentas de la Generalitat La hipótesis del adelanto electoral gana fuerza con la falta de apoyos a las cuentas para el 2019 C. REINO Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:55

barcelona. La gobernabilidad se le complica aún más a Quim Torra. Además de las guerras internas, que han provocado que el secesionismo pierda la mayoría absoluta en la Cámara catalana, el Gobierno catalán lo tiene cada vez más complicado para aprobar las cuentas para el año que viene ante la falta de socios. Un elemento añadido para que Torra se vea obligado a anticipar los comicios tras las sentencias del juicio del 1-O.

La propia Generalitat reconoció ayer que lleva retraso en la elaboración de los Presupuestos de Cataluña, asumió que difícilmente podrá aprobarlos antes de Navidad, como era su intención, y admitió que tendrá que prorrogar sus cuentas de este año para 2019. Su idea es que sea una prórroga «técnica» o temporal. Pero mucho tiene que cambiar la situación para que la CUP o los comunes se abran a dar luz verde a las cuentas catalanas. Si el Gobierno central abría el lunes la puerta a la prórroga, ayer fue el turno del Ejecutivo autonómico. En realidad, ambos presupuestos están vinculados.

Lo hizo Catalunya en Comú, que volvió a cerrar la puerta a aprobar los presupuestos de la Generalitat para el próximo año si Esquerra y el PDeCAT no dan luz verde a las cuentas del Estado. La Generalitat acusó ayer a los comunes de hacer «chantaje» y les replicó que Ada Colau también necesita apoyos externos para validar sus cuentas municipales. Pero es distinto, en la medida en que el mandato de Colau concluye en mayo.

La CUP insistió en que no negociará, por lo que el único socio que le queda a Torra es Catalunya en Comú. Muy sociales, por tanto, tendrían que ser los números que presente Pere Aragonès para que los comunes den un giro a su posición. Porque Esquerra y el PDeCAT, y así lo reiteró ayer la Generalitat, no variarán su 'no' a las cuentas de Sánchez salvo que se produzcan movimientos en materia de presos o el presidente se avenga a discutir una oferta de referéndum.