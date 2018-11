Torra insiste por carta a Moncloa para celebrar una cumbre Cataluña-España Torra y Artadi conversan ayer durante la reunión semanal del Gobierno catalán. ::A. GARCÍA / EFE El jefe del Ejecutivo ignora la oferta de reunión de gobierno a gobierno e insta a los independentistas a renunciar al referéndum CRISTIAN REINO BARCELONA. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:55

La Generalitat insiste en la propuesta de celebrar una cumbre de gobierno a gobierno el próximo 21 de diciembre en el Palau de la Generalitat. A pesar de que el Ejecutivo central ha desdeñado la idea, el Ejecutivo catalán trasladó ayer la invitación a la Moncloa. Fue a través del jefe de gabinete de Quim Torra, Josep Rius, que envió una carta al director del gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo.

«Te pido que traslades a Sánchez nuestra voluntad de aprovechar cualquier ocasión para tratar a fondo y con rigor el grave conflicto político existente», según la carta remitida. «De celebrarse el Consejo de Ministros en Barcelona, ponemos a disposición la sede del gobierno catalán para poder llevar a cabo una reunión con el Consejo Ejecutivo de la Generalitat para encauzar el espacio de diálogo que queremos», señala la invitación.

La Generalitat recuerda a la Moncloa que en la reunión mantenida entre Sánchez y Torra en Madrid el 9 de julio se «manifestó la voluntad de buscar una vía de diálogo que permitiera la negociación necesaria para resolver el grave problema que nos ocupa». Reiteró el formato de encuentro entre los «respectivos gobiernos», una fórmula inédita entre las reuniones celebradas entre los presidentes del Gobierno central y los de la Generalitat.

La Moncloa expresó días atrás la intención de Sánchez de reunirse con Torra, pero desde la Generalitat apuntaron ayer que aún no han recibido ninguna comunicación oficial. «Estamos a vuestra disposición para hablar de su preparación», según la carta remitida por la administración catalana.

Asumir la realidad

No solo el formato del encuentro aleja las posiciones entre el Gobierno central y el catalán. También el orden del día. Los independentistas insisten en que Sánchez debe poner sobre la mesa una propuesta de referéndum sobre la independencia. Sin embargo, el presidente del Gobierno no irá más allá de ofrecer una salida para profundizar en el autogobierno. Sánchez, en su comparecencia de ayer en la sesión de control al Gobierno en el Senado, dejó clara su posición en relación a Cataluña y pidió a las fuerzas secesionistas que «asuman la realidad» y admitan que no tienen una mayoría para imponer la autodeterminación. «Sean valientes, den un paso adelante y digan a la sociedad catalana que no es posible la independencia, que no cuentan con la mayoría y que se sentarán con la otra parte catalana y con el gobierno español para encontrar una solución, que se llama autogobierno y Estatuto», aseguró el presidente del Gobierno.

Un referéndum, replicó al senador del PDeCAT Josep Lluís Cleríes «divide» y «fractura» a la sociedad. El otro asunto que Torra quiere poner sobre la mesa es la situación de los presos. Sánchez reprochó al PDeCAT y por extensión a las fuerzas secesionistas que acusen al Ejecutivo de judicializar la política «cuando no quieren sentarse para hablar de presupuestos hasta que no haya un cambio de rumbo en la Fiscalía y la Abogacía del Estado». Horas antes, en un acto organizado por el semanario 'The Economist',el presidente del Gobierno señaló que las exigencias de los soberanistas son «imposibles de asumir por cualquier presidente».

Mientras, el Gobierno catalán anunció ayer que reclamará al Estado las pérdidas por el 155 y confirmó la renuncia de Ernest Maragall como consejero de Exteriores.