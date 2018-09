Torra iniciará en octubre el proceso constituyente El presidente catalán presenta un plan de gobierno para cuatro años y amenaza a Sánchez con tumbarle los presupuestos CRISTIAN REINO Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:45

barcelona. Autonomista por la mañana, republicano por la tarde. Este es el traje con el que pretende gobernar Quim Torra durante los próximos cuatro años. El presidente de la Generalitat catalana presentó ayer su primer plan de gobierno, nueve meses después de las elecciones y cuatro después de su investidura, con el que se propone la cuadratura del círculo, pues afirma que tiene un «mandato republicano que cumplir», pero al mismo tiempo se propone llegar a acuerdos sectoriales con el Gobierno central para gestionar el día a día.

Torra mantiene el discurso de independentista irreductible y empieza a dar algunas pistas sobre cómo tiene pensado hacer efectiva la república. De entrada, ayer anunció que antes del 15 de octubre arrancarán los trabajos del foro constituyente, que será el organismo que iniciará el proyecto de construcción de una Constitución catalana. En este foro, en principio, participará la sociedad civil para poner las bases de una futura Carta Magna. No habló de plazos, pero sí avisó que todas las constituciones son refrendadas, dando a entender que al final del proceso podría celebrarse un referéndum. Está por ver el alcance del llamado proceso constituyente y si no acaba convirtiéndose en una cortina de humo que esconda la gestión autonomista que la parroquia independentista no quiere ver. Sin ir más lejos, los antisistema de la CUP instaron ayer a Torra que proponga un plan de «ruptura con el Estado» que vaya más allá de «la retórica y el simbolismo».

La otra manera que plantea el secesionismo para llegar a la independencia es la de un referéndum pactado con el Ejecutivo central. Tanto Quim Torra, como Carles Puigdemont y Esquerra defienden esta vía. Y por primera vez evitan fijar plazos, a diferencia de la pasada legislatura, lo que ya da a entender que en el secesionismo empieza a instalarse la idea de que las prisas son malas consejeras.