Torra garantiza que no habrá vuelta atrás con la república en el aniversario del 27-O Torra pronunció ayer un discurso institucional por el aniversario de la independencia. :: Jordi Bedmar / efe El president califica el juicio del 'procés' de farsa y amenaza con paralizar Cataluña si hay sentencias condenatorias CRISTIAN REINO BARCELONA. Domingo, 28 octubre 2018, 00:59

A pesar de que en estos días había bajado el tono, el presidente de la Generalitat recuperó ayer su discurso más combativo. En el primer aniversario de la proclamación de la república catalana, Quim Torra se comprometió a hacer efectiva la secesión, el objetivo que se ha marcado para la legislatura y que en alguna ocasión ha reconocido que en cuanto vea que no es posible alcanzarlo se irá a su casa. «Tal día como hoy se proclamaba políticamente la república catalana», afirmó Torra. Una declaración, dijo, a la que se siente «absolutamente ligado y obligado». «Hemos venido a hacer exactamente eso, construir un Estado», aseguró.

El discurso institucional que Torra pronunció con motivo del 27-O no estaba previsto. Ni el Gobierno catalán ni los partidos que hicieron posible la declaración de independencia de hace un año tenían programado actos conmemorativos, lo que ya era un mensaje significativo del valor real que unos y otros conceden en estos momentos a aquella declaración. Fue un «farol», según Artur Mas. «Un brindis al sol», según la exconsejera Clara Ponsatí, del que el independentismo trataba de marcar distancias un año después.

Sin embargo, Torra, a última hora, quiso darle toda la pompa y reivindicó el 27-O como uno de los hitos del 'procés', aunque acabara como el rosario de la aurora. Lamentó que este año desde la declaración de independencia «no ha transcurrido» como hubiera querido el independentismo. El presidente de la Generalitat definió el momento actual como un «periodo de transición entre la declaración de independencia y su realización efectiva». «No hacemos nada que no se haya hecho ya muchas veces» en otros proceso de secesión, se justificó.

Apuntó al «peso represivo del Estado» como una de las razones por las que Cataluña no se ha podido separar de España. Eso sí, avisó al Gobierno central de que la aplicación del artículo 155 no ha conseguido derrotar al independentismo. «Nadie dice que será fácil», expresó, pero una vez más volvió a conjurarse para lograr la consecución de la independencia. «Volver atrás no es ninguna opción», proclamó con solemnidad.

Qué hace el Gobierno

Torra insistió en la retórica republicana. La ocasión era propicia, pues hay amplios sectores del independentismo que no acaban de entender qué ha pasado durante este año y sobre todo no entienden a qué se dedica el Ejecutivo catalán si no hace efectiva la ruptura. Y es que el presidente de la Generalitat aseguraba que no dará ni un paso atrás solo unos días después de descafeinar el consejo para la república y el foro cívico para el debate constituyente, organismos que se habían vendido meses atrás como el no va más en el desafío al Estado. Además, en esta legislatura, el independentismo ya ha tenido que recular unas cuantas veces para no cruzar la línea de la desobediencia. Tanto en lo que se refiere al auto del juez Llarena sobre la suspensión de los diputados procesados como en el intento de investir a Carles Puigdemont.

Pero Torra trata de ganar tiempo hasta el juicio del 1-O. Ya ha expresado que fía la suerte de su mandato al resultado del juicio. El presidente de la Generalitat se refiere a ese hecho como el «moméntum» que debe hacer posible un regreso a octubre de 2017 para, esta vez sí, forzar al Estado a la negociación con mediación internacional de un referéndum. Ayer volvió a amenazar con un nuevo 1-O o con una nueva huelga como la del 3-O. «No aceptaré ninguna sentencia que no sea la libre absolución», afirmó. Por si acaso, calificó el juicio de «farsa» y en caso de que los 18 independentistas en el banquillo sean condenados, avisó que el pueblo catalán se enfrentará con la determinación y la fuerza del 1-O y el 3-O.

Aunque tampoco es descartable que la respuesta con la que amenaza sea un adelanto electoral, botón que puede activar desde hoy al cumplirse el plazo legal de un año desde la aplicación del 155 y la convocatoria electoral firmada por Mariano Rajoy.