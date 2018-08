Torra endurece su discurso y presiona a Sánchez Las ministras Maroto y Batet, en el centro de la imagen, depositan flores junto a Torra y el resto de autoridades en memoria de las víctimas en Cambrils. :: jaume Sellart / efe El independentismo amenaza con una nueva declaración de ruptura mientras el presidente de la Generalitat intenta justificar su llamada a «atacar al Estado» CRISTIAN REINO Domingo, 19 agosto 2018, 00:11

Carles Puigdemont lo anunció a finales de julio. «El periodo de gracia se acaba», advirtió al presidente del Gobierno. Y Quim Torra lo escenificó el viernes pasado frente a la prisión de Lledoners. «No vamos a defendernos, vamos a atacar a este Estado injusto», afirmó el día del primer aniversario de los trágicos atentados del 17-A, los ataques terroristas que segaron la vida de 16 personas. La elección del término no pudo ser más desafortunada y ayer sirvió de combustible político para el PP y Ciudadanos, que arremetieron contra Pedro Sánchez.

La tregua de verano toca a su fin y el independentismo se prepara para lanzarse a tumba abierta a un otoño frenético, que puede prolongarse hasta las municipales de mayo, el principal objetivo a corto plazo del secesionismo, que tiene entre ceja y ceja recuperar la alcaldía de Barcelona, sin la que no puede aspirar a nuevos retos de calado.

El presidente de la Generalitat elevó el viernes el tono y colocó en una situación muy incómoda al Gobierno central, que ayer evitó salir al paso de la polémica, pues a su juicio lo que toca estos días es guardar silencio por respeto a las víctimas de los atentados. Un mutismo que aprovechó la oposición. Torra aclaró, no obstante, que cuando llamó a los manifestantes congregados frente al penal catalán a «atacar al Estado» se estaba refiriendo a ganar el proceso judicial que en los próximos meses sentará en el banquillo a los líderes secesionistas. «Europa ya nos ha dado la razón de que este juicio es una farsa, de que esta causa general que se ha instruido contra el independentismo es injusta», dijo ayer. «Esto es lo que queríamos decir con la expresión», aseguró tras participar en el homenaje por el atentado en Cambrils. El presidente de la Generalitat intentó justificar su discurso del viernes, pero a nadie escapa que utilizó la efeméride del 17-A para añadir presión sobre el presidente del Gobierno, a quien desde el secesionismo se le pide casi a diario que utilice su influencia sobre la Fiscalía General del Estado y consiga que se rebaje la petición de penas para los encausados.

La salida de tono del presidente de la Generalitat, convertida en órdago por los rivales políticos de Sánchez, llega además en plena negociación sobre los Presupuestos y el techo de gasto. Un asunto que puede dejar al presidente del Gobierno en la cuerda floja. El PSOE perdió la votación de la senda de déficit en julio, después de que sus socios (entre ellos los catalanes) le dejaran en la estacada, y volverá a examinarse en septiembre. El PDeCAT, ya bajo control de Puigdemont, pone condiciones para cambiar su abstención por un sí y entre otras exige un cambio en la posición de la Fiscalía.

El independentismo muestra su cara más radical en vísperas de un otoño caliente. Los líderes secesionistas siguen sin aclarar si han adoptado una estrategia diferente a la de la legislatura pasada, a pesar del deshielo entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat, y continúan instalados en la amenaza. Quim Torra ha hablado en ocasiones de buscar un nuevo 1-O, mientras que el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, del núcleo duro de Puigdemont, aseguró ayer que la coordinación entre el «Consejo de la República», el Gobierno catalán y las entidades civiles permitirá «llevar a cabo un nuevo 27-O». Todo un aviso para navegantes. Esquerra no apuesta por la vía unilateral, pero ya hace tiempo que en el independentismo nadie se atreve a salirse del guión para no ser tachado de traidor.

Otoño caliente

La realidad y la retórica transitan por carreteras distintas en la política catalana. Y la agenda otoñal llega cargada. Comenzará el 4 de septiembre con la comparecencia del juez Pablo Llarena (la bestia negra del independentismo junto al Rey) ante la justicia belga por la demanda que ha presentado Carles Puigdemont contra el magistrado. Ese mismo día, el expresidente amenaza con regresar a Cataluña, eso sí, a la parte francesa, para participar en una conferencia en Perpiñán. Esa misma semana podría producirse la votación del techo de gasto y el día 11 se celebrará una nueva Diada masiva que reunirá a cientos de miles de catalanes reclamando la independencia. El 1 de octubre se conmemorará el primer aniversario de una de las fechas clave, la del referéndum, que Puigdemont tratará de capitalizar, presentando su nuevo partido, la Crida Nacional per la República. Dos días después, nuevo aniversario, el del 3-O (huelga general y discurso del Rey) y debate de política general en el Parlamento catalán. Si no se celebra antes es porque Junts per Catalunya y Esquerra aún no se han puesto de acuerdo sobre cómo aplicar la suspensión de los diputados (entre ellos, Puigdemont) ordenada por Llarena. A finales de mes, primer año del 27-O (declaración unilateral de independencia). La traca final llegará con el juicio, en invierno, que dará el pistoletazo de salida a la campaña de las municipales.