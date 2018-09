Torra dice ahora que no abrirá las cárceles Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:25

Quim Torra matiza sus palabras. La pasada semana aseguró en una conferencia que si la sentencia contra los políticos presos era condenatoria abriría las cárceles si así lo aprobaba el Parlamento Catalán. Sin embargo ayer, ante un grupo de corresponsales extranjeros, rebajó considerablemente el tono. «Yo no tengo la posibilidad de abrir las cárceles», admitió. «Lo que dije es que no voy a aceptar esta sentencia -si es condenatoria- porque apelo a las conciencias de los ciudadanos libres de este país a que no las acepten tampoco», afirmó tras denunciar que el proceso judicial está lleno de «irregularidades».