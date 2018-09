Torra desafía a Borrell con la reapertura de las embajadas catalanas El ministro de Exteriores anuncia que recurrirá la reactivación de las delegaciones de la Generalitat en el exterior C. REINO Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:30

Barcelona. El Ejecutivo central y el catalán chocaron ayer una vez más como consecuencia de las delegaciones catalanas en el exterior. «El calendario de reaperturas sigue firme. Seguimos adelante», afirmó la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi. Horas después, el consejero de Exteriores, Ernest Maragall, presidió la puesta en marcha de la delegación en Berlín, a la que seguirán Londres, Roma, Ginebra y Washington.

La aplicación del 155 dejó como única representación catalana en el exterior la oficina de Bruselas. El objetivo del Gobierno de Torra no es solo volver al punto en el que se encontraba antes del 155, sino ir más allá. La Generalitat tenía catorce 'embajadas' por todo el mundo. París, Lisboa, Copenhague y Viena se reabrirán sus dependencias en una segunda fase y la intención de Maragall es en una tercera fase expandirse en el Mediterráneo, Oriente Próximo, Asia y América Latina.

El Gobierno anunció en agosto la presentación de un recurso contra la decisión adoptada por la Generalitat de reabrir sus oficinas en el exterior.

El Ministerio de Exteriores cree que el Gobierno catalán no ha cumplido las condiciones que establece la legislación, pues solo informó al Gobierno sobre su creación 24 horas antes de su reapertura. Una cuestión técnica, a la que se agarra el titular de Exteriores, Josep Borrell, para marcar de cerca a Torra. «En los próximos días» recurrirá ante la justicia la reapertura de las «embajadas» catalanas, dijo ayer Borrell. «La decisión está tomada y los servicios jurídicos están trabajando para hacerlo bien», mantuvo.

Borrell es el ministro del gabinete de Pedro Sánchez más beligerante contra los independentistas. El ministro admitió ayer que la imagen internacional del Estado español está «seriamente dañada» por la «propaganda» del «movimiento independentista catalán». Artadi replicó que si el prestigio de España está dañado es por imágenes como las del 1-O.

Artadi sostuvo que la Generalitat no tiene que reclamar el permiso para reactivar estos centros. Insistió en el argumento del Ejecutivo autonómico de que no debía dar parte al Ministerio de Exteriores de esas reaperturas, alegando que no se están creando organismos, sino poniendo en marcha unos que ya existían y que fueron clausurados temporalmente.