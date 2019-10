Torra reclama la amnistía para los nueve condenados a prisión

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparecerá este jueves en la Cámara catalana para evaluar la situación política que se abre tras la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés'. Aunque Torra había apuntado semanas atrás que acudiría al Parlament para que la Cámara se pronunciara sobre una propuesta política, esta posibilidad está descartada en estos momentos.

El Govern ha emplazado a los partidos secesionistas a que pacten una propuesta de resolución en el pleno de la que surja un «mandato efectivo» del Parlament, según ha señalado esta mañana la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, tras el consejo de Gobierno extraordinario celebrado por el Ejecutivo catalán para analizar una respuesta al fallo judicial.

La declaración que podría aprobarse el jueves en la Cámara catalana pedirá diálogo, insistirá en la reclamación del derecho de autodeterminación y pondrá en el centro de la reivindicación soberanista la petición de una ley de amnistía para los nueve dirigentes secesionistas condenados por el Tribunal Supremo. La falta de concreción escenifica la ausencia de unidad en el movimiento.

Además, el Govern ha anunciado que enviará cartas a los presidentes y primeros ministros de la UE, G-20 y EFTA para trasladarles la posición del Gobierno catalán respecto a la sentencia. Lo hará días después de enviar sendas misivas al Rey y a Pedro Sánchez para pedirles una reunión, cartas que no han recibido respuesta. El Ejecutivo catalán pondrá en marcha una ofensiva mediática, para contrarrestar la que ha activado el Gobierno central, y el consejero de Exteriores iniciará una gira europea para explicar la situación política tras el fallo judicial. Asimismo, los miembros de la Generalitat han decidido vaciar su agenda hasta el jueves, como protesta contra la sentencia. Torra, mientras, se adherirá a la campaña de Ómnium Cultural que consiste en «auto inculparse». «Somos culpables por manifestarnos, por votar, por desobedecer pacíficamente», manifiestan las personalidades que se han sumado a la iniciativa.

Torra ha comparecido este mediodía en rueda de prensa ante la prensa internacional y ha descartado abrir las cárceles como respuesta a la sentencia. El presidente de la Generalitat llegó a insinuarlo hace meses y más tarde no lo descartó, pero esta mañana ha dejado claro que no piensa tomar una medida que supondría aplicar la desobediencia institucional que preconizaba aunque ya no tanto. «Yo nunca he dicho que abriría las prisiones», ha señalado. «Hay una legalidad española que lo impide», ha zanjado.

Companys

Que no vaya a abrir las cárceles no quiere decir que Torra se haya moderado. El Govern catalán en pleno ha acudido esta mañana al cementerio de Montjuïc, en Barcelona, a honrar la memoria del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, fusilado por el régimen franquista hoy hace 79 años. Torra y su vicepresidente,Pere Aragonès, han trazado un paralelismo entre la sentencia a muerte y el fusilamiento de Companys y la situación actual, un día después de que se conociera la sentencia del Supremo .

Torra ha advertido directamente al Tribunal Supremo de que si el objetivo de la sentencia era intentar que lo que ocurrió en octubre de 2017 no se repita, ha fracasado. «Lo volveremos a hacer», ha avisado, porque a su juicio celebrar un referéndum no es ningún delito. «Insistiremos aquí y siempre, el derecho de autodeterminación es un derecho de las naciones suscrito por el Reino de España», ha asegurado.

Torra ha reclamado al Gobierno central que haga «una declaración de Estado que reconozca el crimen que cometió» contra Companys. «Hoy quiero exigir una vez más al Gobierno que haga justicia con los crímenes del franquismo», ha asegurado. El dirigente nacionalista, que ayer reclamó una reunión al Rey y a Pedro Sánchez, ha recordado los «inmolados por las libertades de Cataluña: todos aquellos que fueron fusilados por la causa de la libertad» y ha utilizado la carta que escribió Companys a su mujer antes de morir como un ejemplo para la situación actual: «No admitas duelos, ni llores; levanta la cabeza», ha rematado.

Pere Aragonès, por su parte, ha avisado a los poderes del Estado de que «si en unas circunstancias mucho más difíciles nadie se rindió, nosotros tampoco lo haremos ahora». «Que hoy el recuerdo de Companys nos estimule para seguir trabajando para un marco de derechos y libertades para todos. Un país libre», ha concluido.