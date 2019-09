Torra activará un nuevo proceso para «culminar» la independencia en caso de sentencia condenatoria contra los líderes del 'procés' El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante su intervención en un Desayuno informativo de Europa Press. / EP El presidente de la Generalitat anuncia el no de JxCat a la investidura de Sánchez y amaga con no acudir al juicio por los lazos amarillos CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 5 septiembre 2019, 10:48

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha situado esta mañana la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés', que se prevé condenatoria, como el punto de partida, como un antes y un después, que debe servir al movimiento independentista para «culminar» el proceso hacia la secesión.

En caso de sentencia condenatoria trazaremos un «camino firme» hasta alcanzar la independencia, ha afirmado en Madrid, en una conferencia pronunciada en los Desayunos informativos de Europa Press. «No aceptaré la sentencia», ha advertido. Torra ha desplegado toda su radicalidad en la capital de España, como ya hizo semanas atrás en los cursos de verano de la UCE, en el sur de Francia. El presidente de la Generalitat ha avisado a la clase política española que el secesionismo ya no está para negociar un nuevo Estatuto o un pacto fiscal, como pedía Artur Mas, sino que a su juicio la única vía de resolución es un referéndum.

Torra ha puesto en un compromiso a Pedro Sánchez, ya que le ha instado a que recupere el espíritu de Pedralbes y demuestre cuánta democracia está dispuesto a asumir. Según el jefe del Ejecutivo catalán, lo más importante de la Declaración de Pedralbes residía en que por primera vez el Gobierno central asumió en un texto pactado con la Generalitat que la salida al pleito catalán no debía limitarse al marco de la Constitución, si no que el texto hablaba de seguridad jurídica. Torra ha insistido en que tras la sentencia, Cataluña debe iniciar una nueva etapa de «confrontación» contra el Estado, para volver a ejercer el derecho de autodeterminación, amagando con un nuevo referéndum ilegal como el del 1-O.

No ha descartado la vía de Hong Kong, tampoco ha descartado una huelga general como la del 3-O de 2017 en caso de condena y ha negado, como dice Sánchez, a que en Cataluña haya un problema de convivencia. «Lo que hay es un problema de democracia y de imposición», ha asegurado. A su juicio, el presidente del Gobierno debería pedir perdón por el 1-O. Ha asegurado que actuará de acuerdo a la voluntad de los catalanes, aunque ello le cueste multas o inhabilitaciones. Incluso ha advertido con no acudir al juicio por los lazos amarillos, fijado para el 25 y 26 de septiembre porque coincide con la celebración del debate de política general en la Cámara catalana

En clave de investidura española, Torra ha avisado a Pedro Sánchez que si la propuesta de más de 300 puntos que presentó el martes pasado es la definitiva, la posición de JxCat será votar no, como en julio. «Si esta es la propuesta definitiva, no hay razón para cambiar» nuestra posición, ha asegurado. Y respecto a las elecciones catalanas, ha replicado a Oriol Junqueras, que esta mañana ha abogado por el adelanto electoral en Cataluña, que es el presidente de la Generalitat quien tiene la potestad de convocar los comicios y que a su juicio unas elecciones tras la sentencia no fortalecerían las instituciones. Las elecciones, ha dicho, no permitirían al independentismo centrarse en el objetivo, que a su entender, es poner rumbo directo hacia la secesión.