Torra amenaza al PDeCAT y a ERC con una crisis de gobierno si avalan los Presupuestos CRISTIAN REINO Jueves, 10 enero 2019, 00:39

barcelona. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, lanzó ayer dos serios avisos al PDeCAT y a Esquerra, en plena negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado, que está dividiendo al independentismo.

Después de días en que tanto Esquerra como el PDeCAT abrieron la puerta a permitir la tramitación de las Cuentas del Gobierno central, el presidente de la Generalitat dio casi por hecho que los secesionistas no facilitarán sus votos para que el Gobierno pueda empezar a tramitar en el Congreso los números de 2019. Y por si alguno se sale de la disciplina que marca el Palau de la Generalitat, el jefe del Ejecutivo amenazó con una «crisis de gobierno» en el supuesto de que alguno de los partidos soberanistas avale las Cuentas en contra de su criterio. Dura advertencia a los sectores del PDeCAT y de Esquerra que son favorables al entendimiento con el Gobierno central. Torra insistió en la reclamación de máximos. «Pedimos una solución sobre autodeterminación. 'No' a los presupuestos y 'no' a su tramitación», remató.

Torra cierra la puerta a que los Presupuestos estatales puedan al menos ser discutidos y negociados en el Congreso, una posición contraria a la de los grupos del PDeCAT y Esquerra en Madrid, o a la que han expresado destacados dirigentes del secesionismo como la exconsejera Dolors Bassa o el exconsejero Andreu Mas-Colell. Fuentes del PDeCAT creen que habrá acuerdo para poder tramitar los Presupuestos y dar así un balón de oxígeno a Pedro Sánchez hasta las elecciones de mayo. En materia de referéndum es imposible que mueva ficha, pero según Miquel Iceta, ofrecerá al independentismo un «gran argumento» en los Presupuestos para recabar su apoyo.

Exigencias a Madrid

De manera oficial, el vicepresident, Pere Aragonès, y los dirigentes republicanos siguen manteniendo el no a todo en los Presupuestos, pero en su caso no van tan lejos como Torra en las exigencias a la Moncloa. Piden a Sánchez que se mueva, aunque no fijan las líneas rojas que establece Torra. «Más que gestos nos gustaría movimientos» que posibiliten «una negociación política sobre el futuro de Cataluña», según Aragonès. Para el dirigente de ERC, un cambio de posición de la abogacía del Estado en la causa, como retirar las acusaciones contra los presos independentistas, «sería un movimiento». ERC criticó no obstante que se le pida el apoyo cuando aún no ha visto ningún papel.