LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido en Logroño por intentar matar a su vecino de arriba con una gran explosión de butano
Álvaro García Ortiz Europa Press

El Supremo rechaza suspender al fiscal general antes del juicio por carecer de «potestad»

La Sala de lo Penal confirma la decisión del juez de que solo la renuncia motu proprio de García Ortiz podría apartarle del cargo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:59

Comenta

Álvaro García Ortiz se sentará el lunes en el banquillo de los acusados como fiscal general del Estado, salvo que él, motu proprio, decida dimitir ... antes, algo que ya ha descartado el propio imputado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado que carece de «potestad» para apartar preventivamente del cargo al máximo responsable del Ministerio Público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  2. 2 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  3. 3 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  4. 4 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  5. 5

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  6. 6 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  7. 7 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE
  8. 8 UAGR: «Peligra el sector vitivinícola y muchas explotaciones ya están en bancarrota»
  9. 9 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  10. 10 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Supremo rechaza suspender al fiscal general antes del juicio por carecer de «potestad»

El Supremo rechaza suspender al fiscal general antes del juicio por carecer de «potestad»