El Supremo acusa a los líderes del 'procés' de empañar la justicia

madrid. La Sala del 61 del Tribunal Supremo, presidida por Carlos Lesmes, acusa a los líderes independentistas procesados en la causa del «procés» de «buscar tan solo empañar la honorabilidad de la justicia española» con las recusaciones de todos los magistrados de la sala que enjuiciará este procedimiento.

Esta Sala especial rechazó por unanimidad apartar a los cinco magistrados del alto tribunal que juzgarán a los procesados, como solicitaron algunos de ellos, una decisión que se conoció a principios de mes, si bien ayer se hizo público el auto que incluye la argumentación de la Sala del 61. Para esta sala especial del alto tribunal, todas las consideraciones esgrimidas por los procesados son «genéricas» y «carecen de justificación» para proceder a la recusación pues «buscan tan solo empañar la honorabilidad de la justicia».

Asimismo, les asegura que no serán juzgados por sus fines políticos, sino por los «delitos graves» que cometieron para llevarlos a cabo. «Que alguien busque un objetivo político, como es la secesión de Cataluña, no excluye que pueda cometer delitos graves para alcanzar tal fin. Sobre ello versa únicamente esta causa, no sobre objetivos políticos», destacan los magistrados.