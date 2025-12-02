LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La líder de Podemos, Ione Belarra, este martes en rueda de prensa en el Congreso. EFE

Los socios ven un «error» las propuestas de Sánchez para volver atraer a Junts

Esquerra denuncia que los de Puigdemont no han roto «por incumplimientos» sino por «intereses ideológicos y empresariales»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:47

El bloque de partidos que apoyó la investidura de Pedro Sánchez y en los que, habitualmente, se apoya el Gobierno para sacar adelante las iniciativas ... parlametnarias ha rechazado de pleno las propuestas anunciadas por el presidente para tratar de volver a atraer el voto de Junts. En concreto, formaciones como Sumar, Esquerra o Podemos han calificado de «error» el anuncio del real decreto para «facilitar y flexibilizar» las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con los posconvergentes, y el apoyo a la propuesta legal de Junts sobre una reforma legal del Código Penal sobre la multirreincidencia.

