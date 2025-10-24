Sigue en directo la entrega de los Premios Princesa de Asturias El Teatro Campoamor de Oviedo acoge la gala con presencia de la Familia Real y todos los galardonados

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía posan con los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025.

C.P.S. Viernes, 24 de octubre 2025, 18:17 | Actualizado 18:46h.

Es la del Campoamor una ceremonia solemne en la que todo está pautado y medido al mínimo detalle. Desde las seis y media de la tarde el teatro está hasta la bandera con todos los invitados en sus asientos listos para dar la bienvenida a los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía y a los galardonados: Mario Draghi (Cooperación Internacional), el primero en llegar a las puertas del Campoamor. Tras él han desflado Douglas Massey (Ciencias Sociales), Serena Williams (Deportes), Graciela Iturbide (Artes), Eduardo Mendoza (Letras), Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades), Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica) y, por último, Antonio Saborit y Madeleine Bremond en representación del Museo Nacional de Antropología de México (Concordia).

Los últimos en acceder al teatro son don Felipe y doña Letizia, con sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, junto a la Reina Sofía, siempre presente en la ceremonia y que tomará asiento en su palco mientras el resto de la Familia Real se dirige al escenario, adornado con las banderas de España, Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos, Italia y México, los países de los galardonados. La Familia Real ocupa su lugar en la mesa presidencial, en la que ya les esperan el presidente asturiano, Adrián Barbón, y la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Fernández. A su derecha, y justo delante de sus banderas, se acomodan los premiados.

A la izquierda de la mesa presidencial se sitúan los premiados de ediciones anteriores –entre ellos, Alma Guillermoprieto, María Pagés, Peter Greenberg, Hugh Herr–, expresidentes de la Fundación Princesa de Asturias – Matías Rodríguez Inciarte y Luis Fernández-Vega–, presidentes de los jurados –Gustavo Pertierra, Santiago Muñoz, Teresa Perales, Miguel Famolir....– y las más altas autoridades, encabezadas por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Manuel Rollán, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. También del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, junto al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Están en la ceremonia ocupando lugar destacado representantes diplomáticos de los países de los galardonados así como otras personalidades, como el presidente de Cataluña, Salvador Illa –que repite, el año pasado le acercó a Asturias la presencia de Serrat y en esta ocasión el catalán en Mendoza– o el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Entre el público, el mítico velocista estadounidense Edwin Moses.

La Princesa Leonor da su séptimo discurso en los premios que llevan su nombre y para cerrar la gala, hablará el Rey.