El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Efe

El Senado citará el 17 de diciembre a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo'

Los populares llamarán también a Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, y a Antonio Hernando y no descartan convocar a Begoña Gómez

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:06

Comenta

El PP mueve ficha y citará el próximo 17 de diciembre a Santos Cerdán en la comisión que investiga en el Senado la 'trama Koldo' ... . Un paseíllo que tendrán que hacer también Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos, quien en una entrevista este lunes en 'El Mundo' acusa a Cerdán de «dar un cheque en blanco» a su padre en nombre de Pedro Sánchez, y el que fuera director adjunto del gabinete de Presidencia, Antonio Hernando, después de que haya sido citado judicialmente por el 'caso Leire Díez'. «El sanchismo va a empezar a cantar», afirmó el secretario general, Miguel Tellado, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido.

