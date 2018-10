Un sector del PP catalán pide integrarse en la lista municipal de Valls

MADRID. El efecto Manuel Valls divide al PP. Un sector importante del partido en Cataluña aboga por no concurrir en solitario a las urnas el próximo 26 de mayo, que es la idea de Pablo Casado, y hacerlo al abrigo del ex primer ministro de Francia y de su plataforma 'Barcelona capital europea'.

Aunque hasta ahora el líder de los populares ha defendido que su partido no renunciará a sus siglas y presentará candidatura en la ciudad condal, en la dirección del PP catalán se multiplican las voces que piden sumarse a Valls para ganar la batalla a los independentistas y evitar caer en la intrascendencia. Los últimos sondeos dibujan un futuro negro para la formación conservadora, que podría quedarse sin representación municipal.

En el PP de Cataluña insisten en que aún es pronto para cerrar las puertas al proyecto electoral de Valls, al que se ha sumado ya Ciudadanos y al que están invitados miembros del PSC y de la sociedad civil. Creen además que Pablo Casado no debe precipitarse y debe esperar a ver cómo transcurren los acontecimientos en los próximos meses, y comprobar así si la opción del ex primer ministro francés se consolida. «Hay que apurar los límites políticos y legales antes de tomar una decisión», insiste un diputado nacional catalán.

No obstante, esta opinión no es uniforme en el PP. Otros dirigentes creen que no pueden perder sus siglas en Barcelona, una plaza clave para cualquier partido.