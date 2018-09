El secesionismo se conjura para seguir «luchando en la calle» por la república Quim Torra saluda, ayer, a los asistentes a la manifestación de Barcelona por el primer aniversario de los incidentes del 20-S. :: AFP CRISTIAN REINO BARCELONA. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:30

Miles de personas se manifestaron ayer frente al Departamento de Economía de la Generalitat, en el centro de Barcelona, para reclamar la libertad de los dirigentes secesionistas que están presos y para reivindicar la independencia. Un año después, miles de personas conmemoraron la protesta que se produjo el 20-S en el mismo lugar mientras la Guardia Civil registraba la consejería. Una concentración, la de entonces, convocada de manera espontánea y que supuso el aviso del independentismo de que no pisaría el freno en los acontecimientos que estaban por llegar, sobre todo el referéndum del 1-O. Los convocantes de la protesta, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, están hoy en prisión acusados de sedición. Hace un año se dirigían a la multitud, megáfono en mano, subidos en uno de los coches de la Guardia Civil. Los actuales líderes de las plataformas secesionistas advirtieron ayer a los poderes del Estado que el secesionismo no piensa parar. «No pasarán. A la calle, a luchar en la calle las veces que haga falta», arengó el líder de Ómnium. «Estamos aquí y estaremos siempre que haga falta», afirmó, para «seguir defendiendo la república». Marcel Mauri exigió directamente al Gobierno que inste a la Fiscalía a retirar los cargos que se imputan a los 'Jordis' si no quiere ser «cómplice de la extrema derecha» y ser responsable de sentar en el banquillo a personas «inocentes». La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, también llamó a la unidad del secesionismo para poder volver a tener un «éxito» como el que a su juicio tuvo el independentismo el 1-O. «España demuestra que, a pesar de todo, es un Estado débil», dijo.