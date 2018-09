Santamaría y varios barones se ausentan Domingo, 9 septiembre 2018, 00:53

La de ayer era la primera Junta Directiva Nacional con Pablo Casado al frente del PP y hasta once barones faltaron a la cita en Barcelona. No estuvieron, entre otros, dirigentes de peso como Alberto Núñez-Feijóo o Juan Vicente Herrera. Casi todos justificaron su ausencia por las festividades en sus territorios. Fuentes del partido trasladaron que también Soraya Sáenz de Santamaría se excusó el día anterior. La vicepresidenta ya no acudió el jueves a la reunión del grupo en el Congreso y está pendiente de una conversación con el líder de los populares para resolver su futuro.