Santamaría y Casado se enzarzan en una guerra de cifras sobre sus apoyos Casado y Sáenz de Santamaría conversan ayer en el Congreso. :: Kiko Huesca / efe Los dos candidatos del PP se reúnen sin llegar a un acuerdo para integrarse en una lista única para el congreso RAMÓN GORRIARÁN MADRID. Miércoles, 18 julio 2018, 00:04

Tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Pablo Casado ganarán el congreso del PP del viernes y sábado próximos si las cifras de sus respectivos equipos son ciertas. Alguno o los dos mienten porque no es posible la victoria de ambos y la derrota de nadie. La exvicepresidenta tiene el apoyo del 60% de los compromisarios y el exportavoz, el del 68%, de acuerdo a las cifras exhibidas ayer por sus candidaturas.

Casado cuenta, según sus colaboradores, con el respaldo de 2.100 delegados del congreso, el 68% de los 3.082 con derecho a voto. Sáenz de Santamaría tiene, también según su equipo, el apoyo del 60% de los delegados, esto es alrededor de los 1.850. Los colaboradores de la exvicepresidenta afinaron incluso hasta señalar que aventajan en 15 puntos a su adversario, que se quedaría en el entorno del 45%. Pero también bajaron al detalle los del exportavoz, que situaron los apoyos de su adversaria en 836 compromisarios, un 28%. El triunfo de Casado, según estos datos, sería por aplastamiento; el de Santamaría se movería en parámetros más habituales.

El equipo del diputado por Ávila da por seguro que tiene la complicidad de la mayoría de los compromisarios de las circunscripciones en que venció la secretaria general, Dolores de Cospedal, quien le brindó este lunes su apoyo. Pero Sáenz de Santamaría no dio crédito a ese cálculo porque «las cuentas de la vieja no funcionan» en este proceso, donde el voto no se da en función de las directrices del líder territorial de turno. Es más, un estrecho colaborador suyo afirmó ayer que la mitad de los delegados de las circunscripciones donde ganó Cospedal votarán a la exvicepresidenta. «El pacto de perdedores no funciona», apuntaron desde la candidatura de Santamaría en alusión al apoyo de todos los derrotados en las primarias a Casado.

Esta guerra de cifras tiene como objetivo atraer al bando del hipotético vencedor a los compromisarios indecisos o silenciosos, una bolsa que oscila entre el 7 y el 10%. En todo caso, la batalla se libra teléfono a teléfono en las seis delegaciones que aportan la parte del león de los congresistas, el 68%. Andalucía, donde ganó las primarias Sáenz de Santamaría, tiene 475 compromisarios; la Comunidad Valenciana, territorio en el que también venció la exvicepresidenta, cuenta con 349; Galicia, territorio de Cospedal, suma 279; Castilla y León, feudo asimismo de Santamaría, reúne 278; Madrid, circunscripción de Casado, 207; y Castilla-La Mancha, donde arrasó Cospedal, 199.

Breve y cordial

Poco antes de que las candidaturas hicieran la exposición de sus apoyos, los dos aspirantes se reunieron en un despacho de la sede nacional del PP. Era un encuentro pendiente desde el 5 de julio y buscado, sobre todo, por la candidata para convencer a su rival de que debían fusionarse en una candidatura para evitar el cuerpo a cuerpo en el congreso. Fue una charla breve, «unos 40 minutos», pero «cordial», coincidieron ambas partes. Pero infructuosa, agregaron. Se dijeron cara a cara lo mismo que se dicen en público. Sáenz de Santamaría defendió la lista de integración encabezada por ella como ganadora de las primarias. Casado no cedió e invitó a su interlocutora a medir fuerzas en el congreso y formalizar la unidad en los órganos directivos del PP que salgan del cónclave.

El equipo de la exvicepresidenta decidió, por otra parte, jugar más a fondo la baza feminista. Un grupo de mujeres dirigentes del PP han producido el vídeo 'Ahora una mujer' para promocionar la candidatura de Sáenz de Santamaría. En la grabación aparecen las exministras Fátima Báñez, Celia Villalobos e Isabel Tocino, así como diputadas, alcaldesas y concejalas. Una voz afirma que ha llegado el momento de «la gran oportunidad» para que por primera vez una mujer lidere el PP y aspire con argumentos a ser la presidenta del Gobierno.

La candidata ha recurrido como argumento de campaña a su condición de mujer, pero su equipo ha decidido acentuar ese perfil. Calculan que la mayoría de las delegadas están con la exvicepresidenta, pero desde el equipo de Casado desmintieron esa teórica superioridad porque el 48% de las compromisarias, según sus cálculos, votarán al diputado por Ávila.