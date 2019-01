Sánchez presenta este viernes los Presupuestos sin garantías de aprobarlos Sánchez conversa ayer con Narbona, antes de la reunión de la ejecutiva federal del PSOE en la sede de la calle Ferraz. :: FERNANDO ALVARADO / EFE Las cuentas públicas pasarán su primera prueba de fuego a fin de mes con el debate de las enmiendas a la totalidad RAMÓN GORRIARÁN MADRID. Miércoles, 9 enero 2019, 00:47

El Consejo de Ministros de este viernes dará luz verde al proyecto de Presupuestos del Estado para este año y lo hará sin garantías de que se vayan a aprobar en el Congreso. A día de hoy no tiene apoyos suficientes por las posturas cambiantes de los independentistas catalanes, pero Pedro Sánchez espera que la negociación derribe las barreras de Esquerra y PDeCAT, cuyos 15 diputados son la clave de bóveda para que el proyecto llegue a puerto.

El presidente del Gobierno mostró su habitual optimismo en una entrevista con la agencia Efe, en la que insistió en que su objetivo es agotar la legislatura en junio de 2020. Una meta que, reconocen en la Moncloa, no va a ser fácil de alcanzar. El primer paso será conseguir que los Presupuestos superen la prueba del debate de las enmiendas a la totalidad. PP y Ciudadanos ya han anunciado que las presentarán, y Esquerra y PDeCAT coquetean con la idea aunque más parece que sea un ejercicio de esgrima política que una intención real.

En caso de que prosperara alguna enmienda global, con la consiguiente devolución del texto al Gobierno, la suerte de la legislatura estaría echada y la hipótesis del 'superdomingo' electoral del 26 de mayo cobraría cuerpo.

El presidente del Gobierno cree que es posible agotar la legislatura porque confía en el 'sí' de ERC y PDeCAT

La exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, encarcelada en la prisión de Puig de les Basses a la espera del juicio del 'procés', no dejó espacio a las medias tintas sobre lo que deben hacer los independentistas: «No podemos dejar caer el Gobierno de Pedro Sánchez. La alternativa a tumbar este Gobierno es mucho peor con el PP, Ciudadanos y la extrema derecha».

Sánchez busca el apoyo de Esquerra y el PDeCAT, pero las ópticas para abordar el asunto son antitéticas. El presidente del Gobierno sostiene que «una cosa es la negociación de los Presupuestos y otra es la resolución de la crisis política en Cataluña». Pero el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, mantiene que ve posible disociar ambos asuntos. El independentismo quiere un «gesto» favorable a sus demandas de autodeterminación o con la situación procesal de los políticos presos, pero el ministro de Fomento y hombre fuerte del PSOE, José Luis Ábalos, descartó ayer cualquier tipo de guiño político. La negociación se ceñirá al ámbito presupuestario, aseguró Ábalos.

En este tira y afloja, el Gobierno confía en que al final el soberanismo catalán entrará en vereda y permitirá discutir las cuentas públicas porque no ve a los diputados de Esquerra y del PDeCAT alineados con el PP y Ciudadanos para tumbar las cuentas. Aragonès, no obstante, insistió y pidió crear una «mesa de negociación»; el presidente del PDeCAT, David Bonvehí reclamó «medidas concretas» para «solucionar el tema político catalán»; y la portavoz del Govern, Elsa Artadi, exigió «una solución política». La Moncloa rebaja estas demandas secesionistas a la categoría de dialéctica previa pero que no impedirá la tramitación de las cuentas.

«'No' con las dos manos»

Sánchez, en un ejercicio de corrección política, indicó que también buscará los apoyos de populares y liberales para sus Presupuestos. Pero sus intenciones recibieron inmediata respuesta. «Votaremos 'no' con las dos manos», dijo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. El líder del PP se mostró más receptivo en el tono, pero puso unas exigencias sobre la mesa que imposibilitan el acercamiento. Pablo Casado quiere que el presidente del Gobierno «recapacite» y dé la vuelta a sus Presupuestos como un calcetín. Es decir, que baje el gasto social, reduzca los impuestos y cumpla los objetivos de déficit, que es lo mismo que desmontar la columna vertebral del proyecto. Casado y Rivera dejaron así claro a Sánchez que con ellos no va a poder contar. «Ninguna novedad. La sorpresa hubiera sido que nos apoyaran», comentaron en la Moncloa.

De esta forma, Sánchez solo cuenta en este momento con el respaldo de Unidos Podemos, aunque el Gobierno espera sufrir alguna crisis en estas tres semanas con el partido de Pablo Iglesias. El apoyo del PNV también se da casi por seguro en el Gobierno aunque el presidente de ese partido, Andoni Ortuzar, dejó caer ayer que no espere «un cheque en blanco». El reclamado calendario de traspaso de competencias al Gobierno vasco tendrá mucho que ver en la posición final del PNV aunque en la Moncloa ven muy probable su colaboración.

Si Sánchez, como cree, supera el debate de totalidad en el Congreso tendrá por delante dos meses y medio de oxígeno. Comenzarán las comparecencias de miembros del Gobierno en la Comisión de Presupuestos de la Cámara baja para explicar sus números y el debate de las enmiendas parciales.

Mientras eso sucede, en el Tribunal Supremo se sustanciará el juicio a los líderes políticos presos por el 'procés'. De los derroteros que tome este procedimiento judicial va a depender en buena manera la posición final de Esquerra y el PDeCAT respecto a los Presupuestos Generales del Estado.