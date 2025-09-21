LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente En directo: el tiempo no puede con las ganas de fiesta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la tradicional Fiesta de la Rosa EFE

Sánchez exige a Aznar disculpas por el 11-M y por la guerra de Irak

El presidente del Gobierno se compromete a renovar la financiación autonómica esta legislatura

Cristian Reino

Cristian Reino

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:02

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enarbolado este domingo en Gavà la bandera del viejo lema del 'no a la guerra' para tratar de ... movilizar a la izquierda frente a la derecha y a la extrema derecha. En un mitin celebrado en la localidad barcelonesa, en el marco de la Fiesta de la rosa del PSC, Sánchez ha cargado contra el expresidente del Gobierno, José María Aznar, al que ha exigido «disculpas por su guerra de Irak, disculpas por su mentira con la guerra de Irak y también por el 11 de marzo». «Veía armas de destrucción masiva donde no existían y es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza», ha asegurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  2. 2 Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre
  3. 3 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  4. 4 Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
  5. 5 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  6. 6

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  7. 7 Y la plaza del Ayuntamiento fue una gran pista de baile
  8. 8

    Que el ritmo no pare ni con la lluvia
  9. 9 Trasladado un motorista en helicóptero al San Pedro tras sufrir una caída en Villaba de Rioja
  10. 10 El himno de Logroño, en lengua de signos desde el balcón del Ayuntamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sánchez exige a Aznar disculpas por el 11-M y por la guerra de Irak

Sánchez exige a Aznar disculpas por el 11-M y por la guerra de Irak