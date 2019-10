Sánchez elogia en Barcelona la actuación de la Policía frente a los «radicales y los violentos» Sánchez visita a un policía herido. / Foto: Moncloa | Vídeo: Atlas Acude a la Jefatura de la Policía Nacional en Vía Layetana y visita en el hospital a los agentes heridos | «La crisis de orden público en Cataluña no ha acabado», avisa el presidente del Gobierno CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 21 octubre 2019, 13:10

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado esta mañana a Barcelona para trasladar su apoyo a los cuerpos policiales y para conocer de primera mano la evolución de los policías heridos en los disturbios de la semana pasada, algunos de los cuales siguen muy graves, como el agente que recibió una pedrada en la cabeza el viernes. Sánchez ha llegado hacia las 11.00 horas a la comisaría de la Via Layetana, donde ha escuchado abucheos y silbidos como ya le ocurrió en el desfile militar del 12-O. El presidente del Gobierno ha entrado a pie en la jefatura superior de Policía de Vía Layetana, donde ha saludo a los mandos policiales. Este fue uno de los epicentros de las algaradas de la semana pasada y donde se produjeron algunos de los enfrentamientos más violentos entre los manifestantes independentistas y los cuerpos policiales, tanto Mossos como Policía Nacional.

Acompañado por el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, Sánchez se ha dirigido a los mandos policiales y les ha trasladado su reconocimiento y el agradecimiento en nombre del Gobierno. «Estamos preocupados por vuestra situación», ha asegurado en un encuentro en el interior de la comisaría, donde ha saludado uno a uno a los agentes. «En estos momentos es my importante garantizar la moderación que representan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», ha afirmado, para «asegurar la convivencia». Según ha señalado el presidente del Gobierno, en un vídeo que ha distribuido la Moncloa, «es evidente que los radicales y los violentos» están utilizando Barcelona como «teatro de operaciones» para trasladar fuera y también al resto de España su contestación e incluso, ha dicho, para convertirla en «algo más extraordinario de lo que es». A su juicio, la «crisis de orden público no ha acabado». Y ha emplazado a los agentes a perseverar porque «ellos» van a querer cronificar la situación pero «nosotros» somos mucho más persistentes. «Sois un ejemplo de profesionalidad y vocación de servicio», ha elogiado. A su entender, la «opinión publicada» a veces ha «menospreciado» la labor policial. En Cataluña, la actuación de la Policía Nacional ha recibido fuertes críticas estos días por el uso de pelotas de goma que los Mossos d'Esquadra tienen prohibidas por ley. Cuatro manifestantes han perdido la visión. Desde el soberanismo, se habla de brutalidad policial y se acusa a los cuerpos policiales de ser los responsables de las algaradas.

Sánchez, en cualquier caso, solo se ha referido a los agentes policiales y de hecho solo está previsto que visite a los policías que resultaron heridos y no así a los manifestantes. «No estáis solos», les ha animado. Tras su visita a la sede de la Jefatura, Sánchez se ha dirigido a los hospitales donde se encuentran los agentes heridos. El presidente español ha viajado hoy a Barcelona en medio de una nueva crisis con el Gobierno catalán a cuenta de su negativa a ponerse al teléfono al president Quim Torra, al menos en dos ocasiones en los últimos días. El jefe del Ejecutivo español sí que ha respondido a la carta que le envió Torra la semana pasada. El inquilino de la Moncloa le ha insistido en que debe condenar la violencia, debe amparar a las fuerzas de seguridad y evitar la discordia. Sánchez le ha afeado que haya «evitado condenar de modo tajante e inequívoco» las conductas «violentas« y a su entender »ha vuelto la espalda a las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos y estatales, que protegen el orden público con gran profesionalidad y exponiéndose a graves riesgos» y«ha vuelto la espalda e ignorado a más de la mitad de la población catalana simplemente porque no comparte sus propósitos en vez de comportarse como el presidente de todos los catalanes». Con Torra no ha hablado, pero sí con la alcaldesa Ada Colau, según ha revelado ella misma.

'Tsunami Democràtic' ha enviado un mensaje a través de las redes sociales para concentrarse frente a la Delegación de Gobierno en Barcelona para protestar por la visita del Ejefe del Ejecutivo. A las 13.00 horas se habían congregado cerca de un millar de personas frente al edificio.